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Aficionado mexicano deja el VIDEO más hermoso del Mundial de Ciclismo con su fiel apoyo a los atletas aztecas

El Mundial de Ciclismo ha dejado una de las imágenes más hermosas de un aficionado mexicano arriba de su bicicleta para apoyar a los atletas aztecas

Aficionado mexicano sorprende con su apoyo a los atletas aztecas.
Aficionado mexicano sorprende con su apoyo a los atletas aztecas. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Mundial de Ciclismo está en su recta final y un aficionado mexicano dejó una de las imágenes más hermosas del torneo durante la participación de los jóvenes Santiago Moreno y Emilio Rodríguez en la carrera en ruta junior.

El fan mexicano se robó las cámaras cuando apareció arriba de su bicicleta, con la Bandera de México en la espalda y acompañando a los mexicanos para mostrarles todo el apoyo que tienen, al no ser una bicicleta profesional, el aficionado se quedó atrás, pero el detalle fue el más hermoso de la Copa del Mundo.

La fanaticada mexicana no deja de apoyar a sus paisanos

Desde la llegada de la delegación mexicana a Montreal para el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, la afición mexicana se dio cita en las diferentes pruebas de la competencia para mostrar que los atletas aztecas no están solos.

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Con gritos de “México, México” es como los fans de nuestro país están apoyando a la Selección Nacional en la Copa del Mundo de Ciclismo, en la que Isaac del Toro competirá el último día en la prueba de ruta en busca de llevarse el maillot arcoíris.

El equipo varonil y femenil élite cerrarán la actividad de la delegación mexicana con la prueba de ruta y cabe recalcar que Yareli Acevedo ya sabe lo que es ganar el maillot arcoíris en el Mundial de Ciclismo.

Isaac del Toro tendrá equipo completo para la prueba de ruta del Mundial

Isaac del Toro es uno de los favoritos para llevarse el maillot arcoíris este domingo en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo, aunque no será sencillo que gane el primer lugar por la competencia que tiene.

  • Isaac del Toro
  • Carlos García
  • Eder Frayre
  • José A. Escárcega
  • Ulises Castillo
  • Edgar ‘Chucky’ Cadena

El Torito es el ciclista principal para la delegación mexicana y los demás participantes ayudarán al de Ensenada, Baja California, para que se lleve el primer lugar de la competencia.

DCO

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