Muere Bob Pettit a los 93 años de edad; el primer MVP de la NBA y figura de los Hawks

Bob Pettit, de los Hawks de St. Louis, salta para realizar un disparo a una mano.

Bob Pettit, un imponente anotador y reboteador de los Hawks de San Luis y ganador del primer premio al Jugador Más Valioso de la NBA en 1956, ha muerto. Tenía 93 años.

Su alma mater, LSU, anunció el jueves que murió un día antes. La universidad no proporcionó la causa de la muerte.

Pettit fue All-American en LSU antes de llegar a la NBA, donde fue All-Star en cada una de sus 11 temporadas, todas con los Hawks. Los condujo al campeonato de 1958 ante los poderosos Celtics de Boston, el único título de los Hawks.

The NBA family mourns the passing of Naismith Hall of Famer Bob Pettit, a two-time NBA MVP and a member of all four NBA Anniversary Teams. He raised the bar for excellence as the league’s first MVP, first 20,000-point scorer and first four-time All-Star Game MVP. His iconic… pic.twitter.com/y9CIxazjP5 — NBA (@NBA) September 24, 2026

También fue el MVP de la NBA en 1959 y fue el MVP del Juego de Estrellas en cuatro ocasiones, un logro igualado únicamente por la figura de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant.

Pettit fue una fuerza en una época en la que la NBA contaba con figuras como Wilt Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson y Elgin Baylor. Pero también fue antes de que la NBA se viera ampliamente por televisión, y a Pettit, que jugaba en un mercado más pequeño, se le negó una audiencia mayor.

Con 2,06 metros de estatura y 93 kilos, y con una línea de cabello muy retraída, Pettit imponía físicamente como ala-pívot, antes de que esa posición pasara a formar parte del vocabulario del baloncesto. Rara vez se perdía un partido. También jugó como pívot y fue uno de los primeros hombres altos que no jugaban únicamente de espaldas al aro.

Robert Lee Pettit Jr. nació el 12 de diciembre de 1932 en Baton Rouge, Luisiana. Su padre trabajó en las fuerzas del orden y se desempeñó como sheriff de la parroquia de East Baton Rouge. Pettit fue un jugador tardío en el baloncesto: no llegó al equipo principal de Baton Rouge High School hasta su penúltimo año.

La familia de la NBA lamenta el fallecimiento de Bob Pettit, miembro del Salón de la Fama Naismith, dos veces MVP de la NBA e integrante de los 4 Equipos de Aniversario de la NBA.



Elevó el estándar de excelencia como el primer MVP de la liga, el primer jugador en alcanzar los… pic.twitter.com/yBja82UZEN — NBA MÉXICO (@NBAMEX) September 25, 2026

Pettit fue Novato del Año en 1955, el último año en que los Hawks jugaron en Milwaukee antes de mudarse a San Luis.

Conquistó el MVP la temporada siguiente, liderando la liga en anotación con 25,7 puntos por partido. También fue el máximo anotador de la NBA en 1959 con 29,2 puntos.

Se retiró después de la temporada 1964-65 con promedios de carrera de 26,4 puntos y 16,2 rebotes. En ese momento, era el líder histórico de la NBA en puntos (20.880) y segundo en rebotes (12.849). Fue incluido en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 1970.

“Delgado, elegante y siempre en gran condición física, la complexión de Bob Pettit lo convirtió en uno de los primeros hombres altos en jugar de frente al aro”, dice el perfil biográfico de Pettit en el Salón de la Fama. “Pero la determinación de Pettit lo distinguía de sus contemporáneos; sencillamente no permitía que lo superaran a base de trabajo”.

DCO