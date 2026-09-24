Atlanta Falcons humilla a los Green Bay Packers y suman su primera victoria de la temporada

La temporada de la National Football League (NFL) continúa con la Semana 3 que arrancó con el partido entre los Falcons y los Packers, encuentro que terminó ganando la escuadra de Atlanta por marcador de 35-14 para poner su marca 1-2.

El equipo de Green Bay puso los primeros puntos en el marcador en el cuarto inicial. Jordan Love mandó un pase de cuatro yardas a Christian Watson para que los Packers se adelantaran en el marcador.

FINAL: The @AtlantaFalcons pick up their first win of the season in primetime fashion! pic.twitter.com/bftQ8TN1Xm — NFL (@NFL) September 25, 2026

El tablero se igualó en el mismo cuarto. Bijan Robinson acarreó el balón tres yardas para darle el empate al conjunto de Atlanta y después de eso siguieron dominando el encuentro para amarrar la victoria antes del último episodio.

En el segundo cuarto del juego, Nick Folk con un gol de campo y Austin Hooper con una recepción de cinco yardas pusieron el tablero 17-7 a favor del conjunto visitante, que con cada anotación comenzaron a apagar a los aficionados de los Packers.

En el arranque de la segunda mitas Brian Robinson fue el único que puso número en el tablero y fue un touchdown para los Falcons que ampliaron la ventaja a 17 puntos sobre la escuadra de Green Bay.

Xavier Watts puts an exclamation point on this @AtlantaFalcons performance❗️ pic.twitter.com/dvZaqfW1hp — NFL (@NFL) September 25, 2026

Nick Folk volvió a mandar el ovoide entre los tres postes para darle otros tres puntos al equipo de Atlanta, mientras que Matthew Golden redujo la diferencia, pero el tiempo no fue suficiente para que pudieran igualar el marcador.

Además una anotación de Bijan Robinson más un intento de dos puntos puso cifras definitivas 35-14 para que Atlanta sumara su primera victoria de la campaña en la NFL y Green Bay sufriera su segunda derrota de la temporada.

La Semana 3 de la NFL continúa el domingo 27 de septiembre y el primer compromiso de la jornada es entre los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins, además del partido internacional entre los Dallas Cowboys y Baltimore Ravens en Rio de Janeiro.

DCO