Kylian Mbappé usa por primera vez los botines de su nuevo patrocinador y se lesiona; ¿podría perderse la temporada?

Kylian Mbappé salió cojeando pocos instantes después de marcar para Francia en una victoria 1-0 como visitante ante Turquía en la Nations League, y el entrenador Zinedine Zidane señaló que abandonará la concentración.

Mbappé clavó un disparo raso en el minuto 55 después de que Michael Olise lo habilitara. El delantero francés utilizó por primera vez unos botines de la nueva marca que lo patrocina, On Cloud, y lamentablemente el jugador del Real Madrid sufrió una severa lesión.

Breaking: Kylian Mbappe is suspected to have sustained an ACL injury



Very sad that such big injuries mostly happens on international breaks 😢 😞 pic.twitter.com/MyRaDk1H1q — Alexis ⚽️ (@dboylexis) September 25, 2026

Pero poco después de su 67mo gol, con el que amplió su récord con Francia, la estrella del Real Madrid se sentó en el césped e hizo una mueca mientras se frotaba la zona alrededor de la rodilla izquierda.

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“No, no está bien. No está bien, por desgracia. Tendrá que regresar. No vamos a correr riesgos; se le extendió la rodilla cuando remató. No es muy alentador”, señaló Zidane a la televisión francesa.

Zidane, el nuevo entrenador, sustituyó a su capitán Mbappé por Désiré Doué. Un funcionario de Francia indicó que Mbappé había sufrido una lesión en el tendón de la rodilla y confirmó que regresará a Madrid para recibir tratamiento, aún no se sabe cuanto tiempo estará fuera de la actividad esta temporada.

Francia visita a Bélgica el lunes antes de recibir a Italia el 2 de octubre y a Bélgica tres días después, con ambos partidos en el Stade de France, en busca de avanzar a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de la UEFA.

DCO