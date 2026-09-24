Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia y Kylian Mbappé es llamado a juicio

El Tribunal Supremo de Francia confirmó que Achraf Hakimi, jugador del PSG y de la Selección de Marruecos, será juzgado por violación. El defensa evitó el juicio por tres años, pero al agotar todos sus recursos fue citado por la más alta instancia judicial francesa.

Esta decisión llega luego que los abogados del futbolista del Paris Saint-Germain presentaron recursos ante el Tribunal de Apelación de Versalles, pero en la Copa del Mundo 2026 se determinó que el lateral tiene que ser enjuiciado.

Hakimi se enteró de la resolución del Tribunal Supremo de Francia horas antes de que la Selección de Marruecos se enfrentara ante Escocia en el certamen de Norteamérica. Los abogados del capitán marroquí apelaron, pero se rechazó el recurso.

Achraf Hakimi deberá asistir al Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, en un proceso que no tiene fecha, pero en donde se dice que Kylian Mbappé puede ser llamado como testigo.

¿Por qué Mbappé fue llamado como testigo en el caso de Hakimi?

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia, podría ser llamado como testigo, pues se reporta que su testimonio fue presentado por la defensa, esto se debe a que Achraf Hakimi habría contactado a Mbappé el día de los hechos.

Esa interacción entre Hakimi y Mbappé provoca que las autoridades hayan presentado la conversación por parte de las autoridades para demostrar y esclarecer lo que sucedió entre el lateral marroquí y la demandante. El astro del PSG señala que la relación fue consensuada.

Hace tres años, cuando se presentó la demanda ante Hakimi por violación, el defensa africano y el delantero francés eran compañeros en el PSG. En ese momento Mbappé comentó que Hakimi le había dicho que había besado a alguien y que le había tocado “sus partes íntimas” sin que la persona lo rechazara.

Hakimi evitó el juicio porque su defensa presentó una carta en donde Mbappé profundizó en su relato y dijo que lo que Hakimi le dijo es que tocó “partes íntimas” y no “sus partes íntimas”, lo que eliminó el contexto sexual en sus acusaciones.

Cuando se dio a conocer que el Tribunal Supremo de Francia citó a juicio a Achraf Hakimi, el defensa utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje, en donde dijo que había guardado silencio porque esperaba que se hiciera justicia, pero que ya hablará sobre el tema.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: «Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso». Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas.Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, dice el mensaje del defensa.

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