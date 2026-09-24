Javier Aguirre llega al Valencia y ya muestra mano dura; la polémica decisión que puede romper el vestidor

Javier Aguirre tiene pocas horas en España y ya puso mano dura en el Valencia, una medida que puede no caer tan bien dentro de la plantilla, ya que eliminó el descanso extra que el equipo tenía presupuestado.

El primer plantel del Valencia tenía descanso todo el fin de semana. Días libres para tratar temas personales. Sin embargo, de acuerdo con información de COPE Valencia, el Vasco llegó para revertir el rumbo en el campeonato español, en donde están en zona de descenso.

🚨🇲🇽 ¡GOLPE DE MANDO DE AGUIRRE! Se cancela el fin de semana libre en Paterna.



​Primer toque de atención del 'Vasco' a la plantilla nada más tomar el control:



​🏋️ Trabajo continuado: Sesiones programadas para jueves, viernes y sábado.



​🛑 Cero vacaciones: Eliminado el descanso… pic.twitter.com/jMzl7mNuqU — La Voz Del Murciélago (@vozmurcielagos) September 24, 2026

Javier Aguirre tomó el control en la plantilla del equipo y su primer gran decisión fue eliminar el descanso de todo el fin de semana y programar sesiones en jueves, viernes y sábado.

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El estratega exAtlético de Madrid le dará descanso a sus jugadores el domingo, siendo su único día libre después de tres jornadas en la campaña.

Por el momento no hay reportes sobre cómo cayó esta noticia en los jugadores del Valencia, pero la realidad es que el equipo necesita trabajo, pues en sus primeros siete duelos de la campaña tienen cinco derrotas con un empate y únicamente un triunfo.

🇲🇽 ¡Primer entrenamiento de Javier Aguirre al mando del Valencia CF! 💪🦇 pic.twitter.com/o1ozJCjlWI — Valencia CF (@valenciacf) September 24, 2026

Valencia, séptimo club español de Aguirre

Javier Aguirre asume un nuevo desafío en el futbol español tras ser confirmado como entrenador del Valencia. El técnico mexicano, quien en diciembre cumplirá 68 años, firmó un contrato hasta el final de la Temporada 2026-2027, con opción de ampliar su vínculo por un año más.

La contratación representa el regreso del Vasco a los banquillos de clubes después de concluir su tercera etapa como seleccionador de México. Su ciclo al frente del combinado nacional terminó tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026, luego de una derrota ante Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Aguirre cuenta con una amplia experiencia en España. Valencia será el séptimo club de ese país que dirigirá, después de haber pasado por Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Su última experiencia fue precisamente con el conjunto balear, al que dirigió entre 2022 y 2024.

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