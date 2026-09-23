¡Oficial! Javier Aguirre vuelve a España para dirigir al Valencia y salvarlo del descenso

Javier Aguirre fue el entrenador elegido para salvar al Valencia del descenso.

Javier Aguirre es el nuevo director técnico del Valencia. Los Chés hicieron oficial la llegada del “Vasco” a su banquillo, desde donde el mexicano tendrá la misión de salvar al club del descenso en España, pues tras siete jornadas marchan penúltimos con apenas cuatro puntos, uno más que el sotanero Málaga.

“El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional”, se puede leer en el comunicado.

El “Vasco” Aguirre volverá a España poco más de dos meses después de haber dejado el timón de la Selección Mexicana, de la que estuvo al frente los últimos dos años y a la que guió hasta los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El último club al que Javier Aguirre dirigió en tierras ibéricas fue el Mallorca, donde estuvo de 2022 a 2024, año en el que volvió a México para una tercera etapa al frente del Tricolor.

Valencia confía en la experiencia de Javier Aguirre

El Valencia apuesta por Javier Aguirre como entrenador debido a la experiencia del mexicano en equipos de la parte baja de la clasificación en España, pues ha salvado a cuatro clubes de bajar de categoría.

El timonel azteca salvó en su momento a Osasuna, Real Zaragoza, Espanyol y Mallorca, éste último en la parte final de la Campaña 2021-2022.

Después de siete jornadas en la Temporada 2026-2027, el Valencia solamente registra un triunfo, un empate y cinco derrotas. Su victoria fue sobre el Alavés en calidad de visitante.

Del Azteca a Mestalla 🦇🇲🇽



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¿Cuándo debuta Javier Aguirre como DT del Valencia?

El debut de Javier Aguirre como director técnico del Valencia deberá esperar un poco, pues a finales de septiembre e inicios de octubre se atraviesa la Fecha FIFA.

Debido a este motivo, el “Vasco” se estrenará como timonel de los Chés el próximo 11 de octubre, cuando los Murciélagos visiten al Racing de Santander en actividad correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga.

El primer juego de local que el Valencia afronte con Javier Aguirre en el banquillo será una semana después, contra el Athletic de Bilbao, el 17 de octubre.

EVG