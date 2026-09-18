¡ALERTA EN EL TRICOLOR! Rafa Márquez podría sufrir una dura baja y todo por culpa de Javier Aguirre

Javier Aguirre se llevaría a un elemento del equipo de Rafa Márquez.

Rafael Márquez anunció hace algunas semanas a las personas que formarían parte de su cuerpo técnico en su etapa en la Selección Mexicana, pero el entrenador mexicano podría perder a uno de sus elementos y Javier Aguirre sería el encargado de llevárselo de regreso a Europa.

Con información de Mediotiempo, Javier Aguirre tendría pensado llevarse a Pol Lorente como su preparador físico en su nueva experiencia en el Valencia de LaLiga de España. Lorente fue parte del cuerpo técnico del Vasco durante la Copa del Mundo 2026, pero tras ser anunciado en el equipo de Rafa Márquez ahora parece que volverá a Europa para seguir con su carrera.

Rafael Márquez viste los colores de la Selección Mexicana ı Foto: Especial

Rafa Márquez arranca su primera concentración con la Selección Mexicana

Rafa Márquez tiene un nuevo reto en su carrera y el que podría ser uno de los más importantes desde que inició su etapa como director técnico.

El exestratega del Barcelona Atlètic, iniciará su primera concentración como entrenador del conjunto Tricolor y serán 30 jugadores los que se pondrán a las órdenes del Káiser de Michoacán en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Jugadores como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Víctor Guzmán, Germán Berterame, Hirving Lozano, Jeremy Márquez, Everardo López, Diego Campillo, Alex Padilla y Óscar García reciben una oportunidad en el equipo nacional.