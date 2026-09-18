Tenis

Guadalajara Open 2026: Peyton Stearns se instala en la final tras eliminar a Liudmila Samsonova

La estadounidense Peyton Stearns se convirtió en la final de Iva Jovic en la final de singles del Guadalajara Open 2026 tras derrotar a Liudmila Samsonova

Peyton Stearns eliminó a Liudmila Samsonova en las semifinales del Guadalajara Open 2026.
Peyton Stearns eliminó a Liudmila Samsonova en las semifinales del Guadalajara Open 2026. Foto: GDL Open presentado por Santander
Por:
Enrique Villanueva

La estadounidense Peyton Stearns se convirtió en la rival de su compatriota Iva Jovic en la final de singles del Guadalajara Open 2026, luego de que derrotó en dos sets a la rusa Liudmila Samsonova (7-6 y 6-2).

La oriunda de Cincinnati, Ohio, se llevó el primer set del encuentro en el desempate (7-6). En la segunda manga, la de Estados Unidos tuvo menos problemas y aseguró el cotejo para clasificar a su primera definición en un Guadalajara Open.

¿Cuándo es la final del Guadalajara Open 2026?

La final de singles del Guadalajara Open 2026 entre las estadounidenses Iva Jovic y Peyton Stearns se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre.

TE RECOMENDAMOS:
Luis Díaz en un partido con el Bayern Múnich.
Fuera de Canchas

Luis Díaz elogia a Julián Quiñones y el colombiano revela que desea ver al mexicano en la Bundesliga (VIDEO)

La hora tentativa para el arranque del encuentro que definirá a la monarca de la quinta edición del torneo que se realiza en el Centro Panamericano de Tenis.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Iva Jovic aspira al bicampeonato en el Guadalajara Open.
Tenis

Guadalajara Open 2026: Iva Jovic se impone a Cristina Bucsa y es finalista por segunda edición en fila


Google Reviews