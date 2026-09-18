Luis Díaz elogia a Julián Quiñones y el colombiano revela que desea ver al mexicano en la Bundesliga (VIDEO)

Julián Quiñones cerró una gran temporada con su participación en la Copa del Mundo con México y su nominación al Balón de Oro, por lo que en una entrevista Luis Díaz fue cuestionado sobre este tema y el colombiano elogio al delantero mexicano del Al-Qadsiah.

Luis Díaz estuvo en una entrevista con FOX y en la plática también recalcó que sería lindo ver a Julián Quiñones en un torneo como la Bundesliga, en el que el colombiano ha logrado varios títulos con el Bayern Múnich y ya es figura del conjunto bávaro, además de una estrella de la Selección de Colombia.

En EXCLUSIVA para FOX, Luis Díaz declaró que Julián Quiñones 🇲🇽 tiene potencial para para jugar en la Bundesliga.



Además, le explica a @EzequielDaray que compartió vestidor con él en la Sub-20 de Colombia. 🇨🇴



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¿Qué dijo Luis Díaz sobre Julián Quiñones en su entrevista?

Luis Díaz comentó que ya conocía de tiempo atrás a Julián Quiñones y que el potencial que demostró en el Mundial 2026 es de un jugador que tiene las cualidades para participar en cualquier liga de élite de Europa.

“Por supuesto. Yo compartí con él vestidor en la Sub-20 de Colombia, jugamos sudamericano. Ahí lo conocí bien, excelente persona, gran chico, trabajador y claro que si tiene un potencial, lo demostró en el Mundial, para estar aquí (en la Bundesliga), pero no solo aquí, en cualquier liga de élite”, comentó Luis Díaz.

Julián Quiñones fue pretendido por varios equipos europeos tras su participación en el Mundial, uno de ellos fue el Chelsea, pero al final no logró concretar algo para tener su primera experiencia en el viejo continente.

Julián Quiñones fue nominado para el Balón de Oro

Julián Quiñones se unió a la lista de jugadores que fueron nominados para el Balón de Oro este año, el máximo reconocimiento individual dentro del futbol mundial y que el mexicano tiene posibilidad de ganarlo.

El delantero del Al-Qadisah está en la lista de 30 jugadores después de ser el campeón de goleo en Arabia Saudita y ser el mejor futbolista de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Esta nominación puede poner a Julián Quiñones aún más en el radar de algún equipo de Europa y en una de esas mudarse al viejo continente en el próximo mercado de fichajes, pues su racha goleadora continúa en Arabia Saudita.

DCO