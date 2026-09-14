Julián Quiñones marca con el Al-Qadsiah y acecha el histórico récord de Hugo Sánchez en el extranjero

Julián Quiñones no se cansa de marcar goles en Arabia Saudita y demostrar por qué fue nominado al Balón de Oro este año. El delantero mexicano consiguió el primer tanto del Al-Qadsiah en el partido ante el Al-Wasl de la Champions League Elite.

El exjugador del América se levantó por los aires y remató de cabeza un centro a segundo poste de Christopher Baah. La Pantera consigue su cuarto tanto de la temporada con la camiseta del conjunto árabe, con el que este año peleará por el título de la Liga de Campeones de Asia.

🇲🇽 GOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES !



🔥⚽️ Pour son premier match de Ligue des Champions asiatique, Quiñones inscrit son premier but sur cette tête à la CR7 ! pic.twitter.com/hhh1VLslbT — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) September 14, 2026

Julián Quiñones acecha el récord goleador de Hugo Sánchez en el extranjero

Julián Quiñones podría romper un récord antes de que termine el año y con ello ponerse en la lista de los mejores delanteros mexicanos en la historia, una marca que le pertenece actualmente a Hugo Sánchez.

1. Hugo Sánchez: 43 goles

2. Santiago Giménez: 40 goles

3. Carlos Vela: 38 goles

4. Raúl Jiménez: 36 goles

5. Julián Quiñones: 34

La Pantera está a 10 tantos de superar lo realizado por Hugo Sánchez en su momento y convertirse en el máximo anotador mexicano en un año natural, de enero a diciembre. El Al-Qadsiah de Julián Quiñones aún tiene 17 partidos esta temporada para que el mexicano alcance ese récord.

Julián Quiñones y su equipo pueden pelear por el título en Arabia

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fue el campeón de la Saudi Pro League el año pasado, pero todo puede pasar en esta liga y el equipo de Julián Quiñones se mantiene entre los cuatro primeros puestos de al competencia.

Lo único que necesita el conjunto del mexicano es ganar todos los partidos posibles, pero salir victorioso en los encuentros directos con estos equipos: Al-Nassr, Al-Hilal y Al-Ittihad, que son los clubes que van arriba del Al-Qadsiah, pero una victoria los puede poner a pelear por el título.

La Pantera Quiñones es el actual campeón de goleo de la Saudi Pro League y podría estar peleando de nuevo por la Bota de Oro si comienza a mejorar su registro de anotaciones con su equipo en la liga local.

DCO