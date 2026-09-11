Julián Quiñones celebra nominación al Balón de Oro con un golazo en Arabia Saudita (VIDEO)

El delantero mexicano Julián Quiñones sigue con su gran racha anotadora en Arabia Saudita. Ahora anotó el primer gol de su equipo, el Al-Qadisiya, ante el Al-Ettifaq en la séptima jornada de la Saudi Pro League. Una gran manera de la Pantera de celebrar su nominación del Balón de Oro.

Con este tanto el jugador de la Selección Mexicana llegó a 77 goles y asistencias en 76 apariciones en la Liga de Arabia Saudita. Mientras que en goles tiene 33 en el año natural, que comprende de enero a diciembre de 2026, siendo uno de los arietes más destacados del planeta.

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽

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El mexicano, el nominado al Balón de Oro, abre el marcador tempranito y tras una extraordinaria asistencia, termina la jugada. 🔥#SaudiProLeague pic.twitter.com/Ij2jGjpBRk — FOX (@somos_FOX) September 11, 2026

Quiñones fue el encargado de abrir el marcador en el duelo a los 12 minutos del compromiso. El ariete azteca estuvo atento a un rebote dentro del área y con un potente disparo puso el primer tanto tan solo unos días después que se reveló su nombre en los 30 jugadores candidatos a ganar el prestigioso premio.

Lamentablemente el Al-Qadisiya no se pudo quedar con los tres puntos y el Al-Ettifaq remontó primero una desventaja de dos tantos y terminó empatando el partido a cinco minutos del final.

Al-Qadisiya deja escapar la victoria en la liga

Tras Quiñones, su compañero ítalo-argentino Mateo Retegui (15′) aumentó la ventaja en la pizarra, lo que hacía pensar que el cuadro rojo se llevaría el triunfo de manera sencilla. Sin embargo, el primer aviso del Ettifaq llegó al 26′ con Bersant Celina.

El Al-Qadisiya regresó a tener la superioridad en el marcador con el tanto de Mohammed Al-Qahtani al 82′, pero al 85′ se dio el último tanto del partido vía Jordan Larsson.

Julián Quiñones y el Al-Qadisiya solamente han perdido un duelo en el inicio de la campaña. Su foja es de 5 victorias, un empate y una derrota. Tienen 16 unidades, con ocho goles a favor y el mismo número en contra.

El conjunto del equipo donde juega el mexicano solamente está a un punto de distancia del líder Al-Ittihad, que tiene 17 unidades con cinco victorias y dos empates. El Al-Hilal y Al-Nassr (de Cristiano Ronaldo) se encuentran en tercero y cuarto lugar de la competencia, de manera respectiva.

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