Diario Oficial de la Federación anuncia investigación contra el futbol mexicano por la Comisión Antimonopolios

El Diario Oficial de la Federación informó sobre la investigación de oficio que se abrió en contra del futbol mexicano por la Comisión Nacional Antimonopolio, todo esto por lo que ha ocurrido en los últimos meses con la Liga MX con la desaparición del ascenso y descenso.

“14 de septiembre del 2026 inicio de la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-001-2026, por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de ‘afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados’”, se puede leer en el informe del Diario Oficial de la Federación.

#14deSeptiembre2026 Inicio de la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-001-2026, por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México,… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) September 14, 2026

De igual forma, la Comisión Nacional Antimonopolio lanzó un comunicado en el que informan la investigación que se está llevando a cabo contra el futbol mexicano y dejan en claro que esto es por “la posible comisión de prácticas monopólicas”.

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La Comisión Nacional Antimonopolio es un ente que ha estado activo en el futbol mexicano, ya que en el pasado aprobó la venta y compra de franquicias dentro de la liga.

“Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de futbol profesional en México”, dice el informe de la Comisión Nacional Antimonopolio.

“En particular, la Autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de futbol en el país”, se puede leer en el informe.

CNA investiga posibles prácticas monopólicas en el fútbol profesional mexicano.



📰Consulta el #ComunicadoAntimonopoliohttps://t.co/FlEt8F2w1w pic.twitter.com/pfDHc55eIF — Comisión Nacional Antimonopolio (@AntimonopolioMX) September 14, 2026

El antecedente de otra investigación en el futbol mexicano

No es la primera vez que el futbol mexicano está bajo la lupa de alguna comisión por temas extra cancha, ya que en 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica multó a todos los equipos de la Liga MX por el famoso ‘pacto de caballero.

Además, ese mismo año también lo hicieron por el tope salarial de la Liga Femenil, lo que no dejaba que las jugadoras percibieran más dinero como profesionales. Ahora el problema es con la Comisión Antimonopolios por el tema del ascenso y descenso en México.

En caso de que el futbol mexicano, la FMF o los equipos resulten culpables de lo que están siendo investigados, podrían ser sancionados con el 10 por ciento de sus ingresos anuales y tendrían que revertir lo ocurrido, que sería regresar el ascenso y descenso.

DCO