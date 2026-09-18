Guadalajara Open 2026: Iva Jovic se impone a Cristina Bucsa y es finalista por segunda edición en fila

La estadounidense Iva Jovic irá por el bicampeonato en el torneo de singles del Guadalajara Open 2026, luego de que derrotó a la española Cristina Bucsa en la primera semifinal de la quinta edición del certamen de la WTA en territorio tapatío.

La de Los Ángeles, California, fue superior desde la primera manga del choque efectuado en el Estadio Skarch, la cancha principal del Centro Panamericano de Tenis, al ganar 6-4 en un set en el que la ibérica reaccionó al final para poner pareja la contienda.

Después de 52 minutos de partido, Iva Jovic se llevó la manga por 6-4. La número 16 del mundo definió más rápido las cosas en el segundo set, pese a que desperdició más de un match point, y lo ganó 6-1 para asegurar su boleto a la gran final de singles del Guadalajara Open 2026.

Iva Jovic busca su segundo título al hilo en Guadalajara

Iva Jovic volverá a disputar el duelo por el trofeo de singles del torneo de la WTA en Guadalajara, luego de que en la edición de 2025 se proclamó monarca.

La jugadora estadounidense alzó el título el año pasado después de vencer en dos sets a la colombiana Emiliana Arango.

EVG