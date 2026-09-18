Los radicales cambios de Zinedine Zidane en la Selección de Francia que ya empiezan a ser cuestionados

Zinedine Zidane es el nuevo entrenador de la Selección de Francia y publicó su nueva convocatoria para la fecha FIFA de septiembre, pero el entrenador francés ya implementó un cambio con el que quiere salvaguardar la imagen de los futbolistas en su llegada a la concentración con Les Blues.

El conjunto dos veces campeón del mundo inicia una nueva era con Zinedine Zidane en el banquillo del conjunto europeo y el exentrenador del Real Madrid llamó a 23 jugadores que viajarán en los próximos días a Clairefontaine de cara a sus primeros compromisos de la UEFA Nations League.

Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

Este es el cambio de Zinedine Zidane en la Selección de Francia

Zinedine Zidane arranca su etapa en la Selección de Francia realizando un cambio radical para los jugadores y la prensa que asiste cuando los jugadores llegan a Clairefontaine para iniciar su concentración con la escuadra nacional de Francia.

Zizou quiere reducir la exposición de los jugadores de Les Blues ante las cámaras de la prensa, por lo que el entrenador francés pidió que lo periodistas no asistan este lunes a la llegada de los futbolistas a las instalaciones de la Selección de Francia.

Con esta decisión, Zinedine Zidane deja en claro lo que quiere en su equipo y es que sea muy poco lo que se publique en los medios de comunicación sobre el conjunto francés, por lo que la prensa no estará en el famoso ‘desfile’ en el que lo futbolistas presumen su vestimenta.

📋 Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste à la tête de l’Équipe de France 🇫🇷



Premières convocations pour 5 nouveaux joueurs : Restes, Diouf, Jacquet, Da Cunha et Lepaul 🙌



🔜 RDV lundi pour le début du rassemblement, avec 4 matchs de Ligue des Nations au programme ! pic.twitter.com/bqdM7HTBCP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

¿Contra quien se enfrenta Francia en la fecha FIFA de septiembre?

Después de su gran participación en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Francia tendrá sus primeros juegos de cara a las eliminatorias del Mundial 2030. Les Blues se medirá ante Turquía el viernes 25 de septiembre.

Su siguiente partido será el lunes 28 del mismo mes cuando enfrentan a Bélgica. Los últimos dos compromisos de Francia serán ante Italia y Bélgica el 2 y 5 de octubre, respectivamente.

Zinedine Zidane tendrá sus primeros tres encuentros en el banquillo de la Selección de Francia y el inicio de una nueva experiencia para él al dirigir a una selección por primera vez en su carrera.

DCO