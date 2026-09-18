Monterrey vs Cruz Azul: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026

La Jornada 9 del Apertura 2026 continúa con un duelo clave entre el Cruz Azul y el Monterrey, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que se viene la recta final del torneo local y ambos buscan un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

El partido es uno de los más llamativos de este fin de semana al presentarse el actual campeón en el Gigante de Acero y el Monterrey que ha mejorado notablemente con Matías Almeyda en el banquillo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Monterrey vs Cruz Azul

El partido entre el Monterrey y el Cruz Azul se jugará este sábado, 19 de septiembre del 2026, en el Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en TUDN, ViX Premium y Layv Time.

Fecha: sábado 19 de septiembre

Hora: 19:10

Estadio: BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layv Time

Posibles alineaciones del Monterrey vs Cruz Azul

MONTERREY: Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Stefan Medina, Érick Aguirre, Óliver Torres, Orbelín Pineda, Diego Rossi, Lucas Ocampos, Jesús Corona y Hugo Cuypers.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco, Carlos Rotondi, José Paradela, Erik Lira, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez y Nicolás Ibáñez

Enfocados en el próximo partido.🧠🔥 pic.twitter.com/HRnaAm9gxq — Rayados (@Rayados) September 16, 2026

Cruz Azul regresa a la Liga MX tras perder el título de la Campeones Cup

El equipo dirigido por Joel Huiqui viene de caer sucumbido en la final de la Campeones Cup a manos del Inter Miami, mientras que los de Matías Almeyda intentarán sumar de a tres puntos en el torneo al buscar una victoria frente a La Máquina.

Este partido también representa la oportunidad del Cruz Azul de olvidar lo ocurrido en Estados Unidos frente al Inter Miami y el Monterrey de volver a la senda del triunfo después de su empate con los Tigres, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta jornada 9 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO