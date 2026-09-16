Exestrella de la Liga MX revela el gran mal del futbol mexicano; “Lo peor...”

El futbolista español Sergio Canales recordó su paso por la Liga MX, asegurando que lo peor que tiene el futbol mexicano es la parte táctica del juego. El Mago habló de su estancia en Rayados de Monterrey en charla con el podcast ‘El Camino de Mario’.

El mediocampista ibérico vivió casi tres años en Monterrey, en donde pudo medir el nivel de la Liga MX. “Lo peor es a nivel táctico. Lo mejor, es súper vertical, súper atrevida; mucha velocidad, mucha transición y muchas ocasiones”, dijo.

Canales después indicó que hay buenas cosas en la Liga MX, como que es muy vertical y ofensiva, cosas que otros grandes jugadores han destacado también. Incluso el ahora jugador del Racing de Santander reconoció que anotó muchos goles por esta parte.

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“He metido, creo, 20 goles por año en dos temporadas, algo así, en la otra 13 o 14; es verdad que metía goles, pero tampoco he llegado a esos números. Es verdad que es una liga muy diferente en ese aspecto”, explicó.

En general Sergio Canales habló bien del futbol mexicano, pues dijo que hay desconocimiento sobre la liga y su nivel, pero que hay calidad, ritmo y se juega mejor de lo que se puede llegar a creer.

“A nivel de marketing o de darle velocidad, de alguna manera, porque tiene mucho más nivel de lo que la gente cree”, dijo Canales. “Hay mucho desconocimiento, hay mucho futbol, mucho ritmo”, agregó.

"Lo peor de la Liga MX es a nivel táctico” 😱🇲🇽



En ‘El Camino de Mario’, Sergio Canales repasa su etapa en el fútbol mexicano ⚽️🎙️⚖️ pic.twitter.com/ynBZiyHAQ4 — AS México (@ASMexico) September 15, 2026

Sergio Canales y su paso por Rayados

La historia de Sergio Canales con Monterrey arrancó con su llegada en verano de 2023. De inmediato se convirtió en referente de la institución, en uno de los goleadores y capitán. Logró una gran conexión con la afición, que lo adoptó como un icono moderno.

En sus casi tres años con el equipo Sergio Canales alcanzó una final de la Liga MX, cayendo ante el América, pero en Rayados no fue suficiente y en su último semestre fracasaron rotundamente al quedar eliminados en octavos de final de la Concacaf Champions Cup y no avanzar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

Canales disputó, de acuerdo con transfermarkt, 118 partidos en todas las competencias, anotando 46 goles y repartiendo 22 asistencias. Lo que le faltó a Sergio para ser de las grandes leyendas en Rayados fue un título.

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