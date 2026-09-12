Afición del Monterrey saca billetes con rostro de Vucetich previo al clásico regio ante Tigres (VIDEO)

La afición del Monterrey no le perdona a Víctor Manuel Vucetich que haya asumido la dirección técnica de Tigres en el Apertura 2026, y este sábado sacó billetes del experimentado entrenador previo a una nueva edición del clásico regio.

En redes sociales circulan imágenes de algunos billetes que tiene el rostro del llamado “Rey Midas”, los cuales incluyen las palabras Banco del traicionero y Judas.

La Adicción lista para aventar los billetes con el rostro de Víctor Manuel Vucetich, técnico más laureado de Rayados y ahora con Tigres.



“JUDAS”. pic.twitter.com/i4xefYlpnl — RG La Deportiva (@rg690) September 12, 2026

Víctor Manuel Vucetich fue vicepresidente deportivo y designado entrenador interino de Tigres en agosto después de que el argentino Guido Pizarro dejó la dirección técnica de los felinos después de las primeras jornadas del Apertura 2026.

Víctor Manuel Vucetich divide a la afición del Monterrey

La llegada de Víctor Manuel Vucetich generó opiniones divididas entre los seguidores del Monterrey en la previa del clásico regio de este sábado ante Tigres.

Un sector de la hinchada de Rayados preparó un recibimiento hostil para el veterano estratega, pero otra parte de los aficionados del club consideran que son más importantes los logros que la institución consiguió bajo sus órdenes.

Los títulos de Víctor Manuel Vucetich con Monterrey

El Monterrey consiguió seis títulos bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich entre 2009 y 2013, en su primera etapa al frente de La Pandilla.

Rayados ganó dos Ligas MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y un histórico tricampeonato en la Concacaf Champions Cup (2011, 2012 y 2013), además de un Interliga en 2010, en la que fue la última edición del torneo que definía a los clubes de la Liga MX que asistían a la Copa Libertadores.

Víctor Manuel Vucetich tuvo una segunda etapa como director técnico del Monterrey del Clausura 2022 al Clausura 2023, torneo este último en el que La Pandilla fue eliminado en semifinales, precisamente por Tigres, que se proclamó campeón en aquella campaña.

EVG