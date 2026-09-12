Así fue el triunfo de Alexa Grasso sobre Manon Fiorot y pone la mira en el título de peso mosca de UFC (VIDEO)

La mexicana Alexa Grasso derrotó por decisión unánime a la francesa Manon Fiorot en Noche UFC, evento con sede en Glendale, Arizona, un triunfo que la metió de lleno en la pelea por el campeonato de peso mosca femenil de UFC.

Desde los primeros segundos de la pelea celebrada en el Desert Diamond Arena, la peleadora tapatía soltó combinaciones rápidas y golpes con los que generó que su rival retrocediera; aunado a que sumó importantes puntos con derribos en momentos importantes del combate.

Grasso lands the right for the knockdown in RD1!



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El momento cumbre de la pelea llegó en los últimos segundos del primer round, luego de que Alexa Grasso mandó a la lona a Manon Fiorot tras propinarle un fuerte golpe, con el cual se quedó cerca de lograr el nocaut.

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Alexa Grasso contiene a Manon Fiorot

La francesa Manon Fiorot intentó cambiar su estrategia ante Alexa Grasso en el transcurso del combate de Noche UFC, pero la mexicana conservó la iniciativa y evitó que su rival tuviera el control de manera prolongada.

La constancia que la nacida en Guadalajara mostró a lo largo del combate derivó en que todos los jueces votaran a favor de ella y le dieran la victoria (29-28, 29-28 y 29-28).

Alexa Grasso consiguió esta victoria en un momento vital debido a que el campeonato de peso mosca femenil de UFC de encuentra en disputa después de que Valentina Shevchenko sufrió problemas en los ligamentos del hombro y la espalda.

She wants the belt back 🤝



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Alexa Grasso manda emotivo mensaje tras su triunfo

“Viva México”, fue el contundente mensaje que Alexa Grasso lanzó después de consumar su victoria sobre la francesa Manon Fiorot.

La peleadora mexicana logró su segundo triunfo consecutivo después de que en marzo de este año derrotó por nocaut a la estadounidense Maycee Barber.

Antes de estos combates ganados, Alexa Grasso venía de dos derrotas seguidas, las cuales sufrió a manos de la brasileña Natália Silva y de la kirguisa-peruana Valentina Shevchenko.

EVG