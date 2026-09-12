Santiago Baños confirma que América estuvo cerca de traer a Nelson Deossa y Luis Chávez

Santiago Baños estuvo en conferencia de prensa para la presentación de los seis fichajes del América y en el evento confirmó que el conjunto de Coapa tuvo el interés de fichar a Nelson Deossa del Real Betis y Luis Chávez estuvo cerca de llegar a Coapa.

“Te voy a decir dos casos en específico y no hay porque esconder nada. El primero era (Nelson) Deossa, sí estuvimos interesados en traerlo, el Betis puso un pecio que no creímos que era el indicado y se descartó. En el caso de Luis Chávez teníamos todo arreglado, estuvimos muy cerca y un día antes del cierre del mercado, la directiva del club de Luis viró”, comentó Santiago Baños.

¡IVÁN TONA ESTÁ EN LA MIRA DEL AMÉRICA!🤯🦅



Antonio Ibrahim, director deportivo del América, dejó en claro que Iván Tona sigue en la mira de las Águilas, pero las prioridades son Nelson Deossa y Luis Chávez.



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Santiago Baños da la verdadera razón de los fichajes caídos

El presidente deportivo del América afirmó que el Real Betis puso un precio que la directiva de las Águilas no creían el indicado y en el caso de Luis Chávez, el Dynamo de Moscú no aceptó las dos formas en las que los de Coapa podían contratar el jugador.

“Por obvias razones, nosotros como parte del fondo americano no podemos pagar a los clubes rusos directamente, no podemos hacer una transferencia del club América al equipo ruso. Íbamos a hacer un fondo inglés o íbamos a intentar que el jugador rescindiera su contrato y después nosotros pagamos al jugador, el club ruso no quiso ninguna de esas dos opciones y por eso se volvió imposible la contratación de Luis. Con lo de Deossa ellos querían recuperar el dinero que habían pagado al Monterrey y nosotros no creímos que valía ese precio, por eso no se hizo la negociación”, explicó Santiago Baños.

De igual forma, Antonio Ibrahim, presidente deportivo, habló que Iván Tona, jugador de Xolos, sigue en la mira del conjunto de Coapa, pero que en este mercado de fichajes las prioridades para ellos eran Nelson Deossa y Luis Chávez.

¡VÍCTOR DÁVILA FUERA DEL AMÉRICA!🤯

Antonio Ibrahim, director deportivo del Club América, confirma que Víctor Dávila no será registrado esta temporada con América e Ícaro tendrá participación con ficha de la Sub-21.



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Estos fueron los seis fichajes que firmó el América

El conjunto de Coapa terminó el mercado de fichajes con seis incorporaciones que llegan a darle fondo de plantilla al equipo de Guillermo Almada que sigue líder del Apertura 2026 después de siete jornadas.

Carlos Álvarez, Miguel Borja, Santiago Ramos Mingo, Santiago Bueno, Edwin Cerrillo y Oscar Perea, son los futbolistas que se convierten en azulcremas para esta temporada, en la que las Águilas buscan su título número 17 en la historia.

Los directivos dejaron en claro que de cara al mercado de invierno seguirán trabajando para traer a los refuerzos necesarios en las posiciones indicadas. Además de que Víctor Dávila y Raúl La Pantera Zúñiga no fueron registrados para esta campaña.

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