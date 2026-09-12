Santiago Bueno llega al América y se gana a la afición de inmediato: “el más grande de México”

El defensor uruguayo Santiago Bueno aterrizó en la Ciudad de México para oficializar su fichaje con el Club América y ya dio sus primeras declaraciones vestido de azulcrema. El jugador ya había sido presentado como elemento para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y por fin llegó al país para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

“Muy contento de llegar aquí. He hablado mucho con Brian Rodríguez y Raúl Jiménez. Me han contado lo grande que es este club, que es el más grande de México, que disfrute y que esté a la altura de lo que es el club”, indicó el central.

🚨Santiago Bueno, al llegar a CDMX:

🎙️ "Este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas, que te venga a buscar un equipo tan grande como el América no pasa todos los días", dijo.

*️⃣Wolves lo presto sin cargo por un año y con una opción de compra de u$s 8.2M. pic.twitter.com/n5FWBAhKjH — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 12, 2026

A su llegada a la CDMX, Santiago Bueno se puso la playera de las Águilas y posó con una bufanda del equipo, al que llega como reemplazo de su compatriota Sebastián Cáceres, quien dejó Coapa hace unos días para ser nuevo jugador del Celta de Vigo.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano El fallo monumental de Luis Ángel Malagón ante Cruz Azul que enciende alarmas en América

Bueno ha sido convocado a la Selección de Uruguay, en donde coincide con Brian Rodríguez, quien le habló bien del equipo amarillo y fue clave para llegar a México, lo mismo que Raúl Jiménez, con quien compartió cancha en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

¡Bienvenido al Club América, Santiago! 🦅



Bueno llega a Las Águilas como préstamo desde @Wolves.#BuenoEsÁguila pic.twitter.com/7afaxiHtEe — Club América (@ClubAmerica) September 11, 2026

¿Quién es Santiago Bueno?

Santiago Bueno es un central uruguayo de 27 años con 1.90 metros y llega para apuntalar la zona del campo en donde más flaqueaban, pues en la delantera están completo con la incorporación de Miguel Borja y en el mediocampo de Carlos Álvarez.

De esta manera el equipo comandado por Guillermo Almada se fortalece tras quedar eliminado en semifinales de la Leagues Cup y perder en el duelo por el tercer lugar. La asignación para los de Coapa es clara; ganar el título de la Liga MX y con sus refuerzos este torneo se posiciona como uno de los favoritos.

El siguiente partido del América es clave y uno de los más importantes de la campaña, pues es el Clásico Joven ante el Cruz Azul el sábado 12 de septiembre. El cotejo se realiza en la cancha del Estadio Azteca con La Máquina como el local administrativo.

aar