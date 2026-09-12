El fallo monumental de Luis Ángel Malagón ante Cruz Azul que enciende alarmas en América

Luis Ángel Malagón sigue acumulando minutos de juego en las categorías inferiores del América antes de su regreso al primer equipo y este sábado tuvo actividad en el duelo de la Sub-21 ante el Cruz Azul, en donde protagonizó un error que le costó un gol al conjunto azulcrema.

Como parte de la Jornada 8 del certamen Sub-21 se tuvo el Clásico Joven, justo el mismo día que juega la mayor, y corría el minuto 38 cuando Malagón tenía el balón en los pies, fuera de su portería, y trató de despejar, pero el delantero cementero le robó el esférico y anotó.

No es la primera vez que Malagón empieza a tener minutos en su proceso de recuperación, pues hace unas semanas el cancerbero de 29 años disputó el encuentro ante el Atlético de San Luis con la Sub-20. Ha estado trabajando para poder llegar y pelear por la titularidad con Rodolfo Cota, quien es el estelar desde su lesión.

Luis Ángel Malagón se lesionó el 10 de marzo del 2026 cuando el Club América se enfrentó ante el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup. Desde entonces no ha jugado nada e incluso terminó por quedarse fuera de la lista de Javier Aguirre para Norteamérica 2026.

Malagón se rompió el tendón de Aquiles y terminó por no ser llamado por obvias razones con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026. Aunque desde antes de su lesión dejó de ser titular con el Vasco, pero a pesar de ello era el suplente de Raúl Rangel.

Para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el portero Rodolfo Cota tomó el lugar de Luis Ángel Malagón bajo los tres palos de las Águilas y es el estelar para el equipo que dirige Guillermo Almada.

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