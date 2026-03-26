¡IMÁGENES SENSIBLES! Luis Ángel Malagón muestra como quedó su pierna tras la operación (FOTO)

Luis Ángel Malagón salió de cambio por lesión en el partido entre el América y el Philadelphia Union de la Concacaf Champions Cup, esto por una terrible ruptura que sufrió en el tendón de Aquiles en una jugada en la que intentó despejar el balón cuando uno de los delanteros del equipo rival intentó presionar al guardameta de las Águilas.

Tras ser intervenido quirúrgicamente en Guadalajara, Malagón volvió a la Ciudad de México para recuperarse de la lesión y pronto iniciar su rehabilitación para volver a la actividad en la siguiente temporada. El portero mexicano subió una imagen a sus redes sociales donde se puede ver su pierna y las grapas que le pusieron para poder cerrar la piel donde el doctor tuvo que abrir para realizar el trabajo necesario.

Además, el futbolista del América escribió “Sólo Dios sabe por qué”, ya que se perderá el resto del Clausura 2026, pero lo más triste es que tampoco podrá participar en la Copa del Mundo de la FIFA, torneo al que ya tenía asegurado su lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre.