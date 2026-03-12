Esposa de Luis Ángel Malagón publica insólita imagen desde el hospital que levanta la polémica (FOTO)

Luis Ángel Malagón tuvo que salir de cambio del partido entre el América y el Philadelphia Union por una lesión en el tendón de Aquiles, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para poder iniciar su rehabilitación y estar de vuelta en las canchas lo más pronto posible, aunque se perderá el Mundial del 2026.

Después de que el América anunciara que su jugador pasó la cirugía con éxito, su esposa, quien estaba en una polémica después de subir una carta hace unas semanas a sus redes sociales, publicó una imagen donde se ve que está tomada de la mano del guardameta mexicano y puso el siguiente mensaje: “En las buenas y en las malas, donde estemos y como estemos, siempre nos tenemos. Te amo, mi Luis”.

Desde el año pasado, Luis Ángel Malagón se fue envuelto en una polémica con su pareja; sin embargo, ellos mismos salieron a desmentir los rumores que se crearon en redes sociales, además de que recibieron a su primer hijo juntos.

La foto de la esposa de Luis Ángel Malagón tras su cirugía. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuánto tiempo estará fuera de actividad Luis Ángel Malagón?

El América trasladó a Luis Ángel Malagón a Guadalajara, donde el guardameta mexicano tuvo su cirugía y estará unos días en la perla tapatía antes de viajar de vuelta a la Ciudad de México para comenzar su rehabilitación con los médicos del conjunto de Coapa.

Sin embargo, después de darse a conocer que la intervención quirúrgica fue exitosa, también dieron a conocer que el cancerbero azteca estará fuera de la actividad entre 6 y 8 meses, por lo que es imposible que pueda disputar el Mundial del 2026, ya que estamos a tres meses de arrancar el torneo.

Luis Ángel Malagón volverá a las canchas con las Águilas a finales de este año, cuando se esté llevando a cabo el Apertura 2026, aunque la directiva de los azulcremas deberán de llevarlo con calma para que no vuelva a recaer en esta lesión.

Luis Ángel Malagón se ha perdido los torneos más importantes con la Selección Mexicana a causa de lesiones. ı Foto: Reuters

Javier Aguirre tendrá que elegir a un nuevo portero para el Mundial del 2026

Con esta noticia, Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial del 2026 y Javier Aguirre tendrá que elegir a otro guardameta para que sea el reemplazo del guardameta americanista en la convocatoria final para el torneo de la FIFA, pues México llevará tres porteros a la justa.

Uno de los guardametas que está en el radar es Carlos Acevedo, pues el jugador de Santos ha sido un constante en los últimos llamados del Vasco Aguirre para las convocatorias de este año, así que no sería extraño que él sea el tercer cancerbero para la Copa del Mundo.

Ahora, el tema que tendrá que decidir Javier Aguirre es si pondrá a Raúl Rangel o Guillermo Ochoa como titular en el encuentro inaugural el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a Sudáfrica.

DCO