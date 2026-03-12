América revela el tiempo que Luis Ángel Malagón estará fuera de actividad ¿podrá jugar el Mundial 2026?

Luis Ángel Malagón salió de cambio en el partido ante el Philadelphia Union de la Concacaf Champions Cup y el América confirmó que el portero mexicano sufrió una rotura en el tendón de Aquiles, por la que tuvo que tener intervención quirúrgica.

Este jueves el guardameta michoacano se sometió a cirugía en Guadalajara para reparar su tendón e iniciar el proceso de rehabilitación, el cual tardará de entre 6 a 8 meses, por lo que es imposible que sea parte de la convocatoria de Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026.

Luis Ángel Malagón volverá a la actividad con el cuadro azulcrema hasta finales de este año, cuando se esté llevando a cabo el Apertura 2026. Por lo que escribió el América en sus redes sociales, el portero mexicano volverá a las canchas entre septiembre y noviembre.

El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito.



¿Quién podría ser el reemplazo de Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana?

Con la última noticia del caso de Luis Ángel Malagón, se confirma que el guardameta mexicano estará fuera de la actividad entre 6 y 8 meses, por lo que será baja definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026, así que Javier Aguirre tendrá que conseguir a otro guardameta para cubrir el lugar que el jugador del América deja vacante.

Por las últimas convocatorias que ha presentado el Vasco Aguirre este año, el portero que podría ser el elegido para ir como el tercer cancerbero es Carlos Acevedo, pues su nombre ha sido constante en los últimos llamados del entrenador mexicano para los primeros encuentros del año.

Aunque uno de los guardametas mexicanos que se encuentra en gran momento este Clausura 2026 es Andrés Gudiño, quien se convirtió en el titular del Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier, el cementero ha demostrado que tiene las cualidades para defender el marco del Tricolor.

El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Rodolfo Cota será el nuevo guardameta del América para el resto de la temporada

Rodolfo Cota llevaba siete meses sin disputar un encuentro con el América, antes de salir como titular en el cotejo ante el Querétaro en la Liga MX. Tras la lesión de Luis Ángel Malagón, el mexicano tendrá su oportunidad de defender el marco de los azulcremas en lo que resta de la campaña.

El próximo compromiso de las Águilas en la Liga MX será ante el Mazatlán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en el que Cota volverá a ser el elegido para ser el titular con la escuadra de André Jardine durante el encuentro ante los cañoneros.

Además, falta que disputen el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union la próxima semana en el Coloso de la Noche Buena.

