Luis Ángel Malagón publica emotiva carta tras su terrible lesión y se despide del Mundial 2026 (FOTO)

A tres meses del Mundial 2026, Luis Ángel Malagón se perderá el torneo de la FIFA por una terrible lesión en el tendón de Aquiles. El portero del América cayó al césped en el partido ante el Philadelphia Union tomándose el tobillo izquierdo, así que la camilla tuvo que entrar para retirar al guardameta mexicano.

Esta mañana, Luis Ángel Malagón publicó una carta en sus redes sociales donde agradece el apoyo y la ayuda de todos sus compañeros, pero lo más triste de esta imagen es que el portero mexicano se despidió del Mundial 2026, pues es imposible que llegue a disputar el torneo por su lesión.

“Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe. Hoy, con todo el dolor de mi corazón, quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones y, sobre todo, a mi familia por no abandonarme nunca. Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta”, escribió.

Luis Ángel Malagón publicó esta carta en sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Quién podría sustituir a Luis Ángel Malagón en la convocatoria para el Mundial 2026?

Desde que inició el proceso mundialista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del 2026, el técnico mexicano tuvo a Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel como sus dos arqueros constantes para todos los partidos, y se especulaba que ellos dos, con Guillermo Ochoa, serían los elegidos por el Vasco para asistir al torneo.

Con la noticia sobre su lesión, el estratega de la selección mexicana tendrá que elegir a un arquero mexicano para que cubra el espacio del jugador del América en el Mundial de este verano, y la primera opción en la lista es Carlos Acevedo, ya que el guardameta de Santos ha sido llamado por Aguirre en las últimas convocatorias.

Aunque todo podría ocurrir y ese espacio que deja vacante Luis Ángel Malagón se podría definir en la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, pues en esos encuentros llamará a la mayoría de jugadores que estarán en la lista final para el Mundial 2026.