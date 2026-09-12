Regina Tarin gana en Noche UFC a JJ Aldrich y mantiene su invicto profesional; “el futuro del MMA mexicano”

Los mexicanos arrancaron con el pie derecho en Noche UFC gracias al triunfo de Regina Tarin en la primera pelea de la cartelera. La azteca mejoró su récord a 9-0 tras llevarse el triunfo por decisión unánime (29-28 en las tres tarjetas de los jueces) ante la veterana JJ Aldrich, quien deja su foja profesional en 15-8.

Mexico se lleva la primera victoria 🥇



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Fueron tres asaltos en donde Regina Tarin propuso la pelea de pie e incitaba a su rival a pelear en el centro de la jaula, pero JJ Aldrich fue muy inteligente y no entró en ese juego, pues trató de mantenerse a distancia, intentar derribo y golpear en el clinch. Pero la mexicana sacó mejores dividendos con sus golpes de poder.

“Me siento super contenta de tener a mi gente conmigo y no puedo estar más agradecida. Vine a demostrar que puedo ser el futuro del MMA mexicano y voy a trabajar fuerte para representar a los mexicanos como se debe”, dijo Regina Tarin en la entrevista sobre el jaula con la leyenda Daniel Cormier.

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La mexicana Regina Tarín sigue presionando y el público le festeja todo ‼️#NocheUFC | En vivo por @PPlusDeportes#GarciaBenn

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JJ no propuso al ataque y su estrategia eran los derribos, pero Tarin los defendió bien y jamás se fue la lana. Los mejores momentos de Aldrich fue cuando golpeaba con los codos, pero tan solo entraron unos pocos. La estadounidense conectó por lo menos cuatro buenos codos que lastimaron el rostro de la azteca.

Pero en el global Regina Tarin fue más agresiva, proponía el combate, iniciaba los intercambios y tuvo más y mejores golpes al cuerpo y cabeza, que también hicieron sus estragos en el rostro de su rival, quien no pudo con la juventud de la apodada Kill Bill.

Sean King III debuta con victoria

SEAN KING III WITH AN UNREAL SLAM AND KO 😳



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En la segunda pelea preliminar tuvimos un duelo de debutantes en donde Sean King III se llevó la victoria en UFC sobre Jeesie Rosas. Sean King III fue campeón estatal de lucha en su juventud y quedó demostrado.

La pelea apenas duró unos segundos del primer round porque King levantó a Rosas y lo azotó en la lona. El mexicano cayó ya noqueado, pero el estadounidense no se percató y su instinto lo llevó a finalizar con tres golpes directos al rostro. El árbitro detuvo la pelea tras estos impactos.

De esta manera Noche UFC empezó con una victoria y una derrota para los representantes mexicanos, aunque cabe la aclaración que Regina Tarin nació en México y Jessie Rosas en Estados Unidos, pero de ascendencia tricolor.

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