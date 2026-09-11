“Quiero ser la campeona más joven de UFC”: Regina Tarin apunta a lo más alto en su carrera

Regina Tarin tiene tan solo 21 años de edad y una prometedora carrera en las MMA. Debutó con tres días de aviso en la promotora más importante del deporte y su victoria le ayudó para reafirmar uno de sus más grandes sueños; ser la campeona más joven de México dentro de UFC.

Antes de Noche UFC, Kill Bill, como le apodan a la mexicana, comentó en una mesa redonda: “Todavía tengo más metas como ser la mexicana más joven en tener un cinturón”. Un sueño grande para la originaria de la Ciudad de México, quien quiere hacer historia.

Si Regina Tarin gana un título en UFC se convertiría en la tercera peleadora mexicana en conquistar un título absoluto, tras Brandon Moreno y Alexa Grasso. Yair Pantera Rodríguez capturó el cinturón de peso pluma pero la versión interina.

Regina Tarin tiene una dura prueba en Noche UFC. La azteca abre el evento ante JJ Aldrich, que es una gran oportunidad para su carrera, pues el evento surgió para enaltecer a los peleadores mexicanos y por ello se realiza en el mes de septiembre, en especial en el fin de semana más cercano al 15, que históricamente es una fecha donde los boxeadores tricolor tienen grandes combates.

“Para mí representa muchísimo estar en este tipo de carteleras. Es una gran oportunidad, es lo que me hace conectar más con mi gente, yo pedí esta pelea en esta fecha justo porque son las fiestas patrias, porque estoy con mi gente. Me gusta representar bien a mi país y qué mejor hacerlo con toda mi gente”, indicó.

Kill Bill tiene años destacando en la escena nacional del país, ya que pues es una peleadora explosiva, que le gusta ir para adelante y entregar show, como lo ha demostrado en empresas como Combate Global e incluso en el extranjero, con combates de Muay Thai en Tailandia. Además que fue campeona a los 19 años de edad en Budo Sento.

Regina Tarin llega saludable a Noche UFC

“Esta vez estoy sana, estoy saludable gracias a Dios. tengo toda la confianza de decir que este corte de peso no va a ser como el pasado, no voy a tener esa retención de líquidos, me voy a sentir mucho mejor en la pelea y se va a poder ver la misma Regina agresiva, la misma Regina con hambre, la misma Regina fuerte y que nunca se echa para atrás, siempre siendo creativa y queriendo poner show en mis peleas”, argumentó.

El apodo de Kill Bill para Regina Tarin no es de a gratis. Se lo ganó a pulso por sus actuaciones tanto en el circuito amateur como profesional y se debe a su agresividad, fiereza y fortaleza. En su debut en la UFC, ante Ernesta Kareckaitė, no pudo demostrarlo por un tema físico, pero ante JJ Aldrich su mentalidad es clara; salir a noquear.

“La estrategia es ser rápida, como lo he sido siempre en todas mis peleas. Si bien mi rival me supera en experiencia, creo que soy joven, tengo toda el hambre y las ganas. Será experiencia contra juventud, pero no es nada que me intimide. La respeto como peleadora, pero adentro de la jaula eso no existe y esa es una de mis estrategias: no tenerle respeto nunca a mis rivales dentro de la jaula”, terminó.

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