Edgar Chairez lanza dura amenaza para Tim Elliott en Noche UFC; “voy terminarlo con el boxeo mexicano”

Edgar Chairez regresa a la acción con la intención de empatar su mejor racha como peleador profesional. Si vence a Tim Elliott este sábado 12 de septiembre en Noche UFC estaría llegando a cuatro triunfos al hilo, lo que representaría su mejor marca dentro de la empresa y antes del combate comentó que su rival es una gran prueba para demostrar su nivel y finalizarlo al estilo mexicano como en su pelea pasada.

Puro Chicali, como le apodan a Chairez, viene de su mejor actuación en la UFC al someter a golpes (como él mismo lo describe en sus redes) al brasileño Bruno Silva, pleito que le dejó grandes sensaciones y que es una hoja de ruta que tratará de seguir ante Elliot, quien llega con récord de 20-13-1 como profesional.

QUE ACABAS DE HACER EDGAR CHÁIREZ ? ‼️ 🇲🇽



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“(Contra Silva) En cuanto entré, lo noqueé y lo finalicé. Voy a tratar de hacer lo mismo con Elliot, mi alcance me beneficia para eso, voy a tratar de usar mi distancia, a ver si puedo noquearlo y no necesito de la lucha. A mí me gusta y quiero noquear, voy a buscar la finalización con el boxeo mexicano y si no improvisamos sobre la marcha de la pelea”, dijo Chairez para La Razón de México en una mesa redonda con varios medios en el UFC PI de la CDMX.

En su carrera dentro de UFC el peleador mexicano se ha enfrentado a grandes nombres como Joshua Van y Tatsuro Taira, actual campeón y retador de peso mosca de la compañía, respectivamente, aunque ambas terminaron en derrotas. Ahora se medirá a Tim Elliott, quien en 2016 peleó ante Demetrious Johnson por el título mosca y perdió.

“Es una dura prueba porque él ya peleó por el título. Es un veterano y es bueno para empezar a pelear con los nombres más experimentados y tienen muchísimos años en la compañía, por algo me están poniendo con él. Hay que demostrar lo que soy, va a ser una fuerte prueba para mí”, comentó el gladiador azteca.

💢 Edgar Chairez listo para la batalla marcando 130 libras 💢#NocheUFC

ESTELARES 5pm ET 🇺🇸 / 3pm 🇲🇽 / 6pm 🇦🇷 / 11pm 🇪🇸

PRELIMS 2pm ET 🇺🇸 / 12pm 🇲🇽 / 3pm 🇦🇷 / 8pm 🇪🇸 pic.twitter.com/eQx4afAt36 — UFC Español (@UFCEspanol) September 11, 2026

Edgar Chairez tiene su mejor racha en UFC

Originario de Baja California, Chairez, tiene récord profesional de 14 victorias, seis derrotas y un no contest (sin resultado). Pero dentro de UFC su marca es de 4-2-1 y busca seguir mejorando su foja al punto de empatar su mejor racha de triunfos que es de cuatro consecutivos y que consiguió en sus primeras cuatro peleas entre 2016 y 2018.

Edgar Chairez sabe que necesita el triunfo pues puede ponerse cerca de combatir por el campeonato o de ser estelar en el siguiente evento en la Ciudad de México, el cual sigue siendo una meta de interés en su carrera y que en 2027 se puede cumplir.

Oficial, Édgar Cháirez 🇲🇽 se lleva la victoria con una sumisión en el primer round y suma 3 victorias al hilo ‼️ #UFCVegas118 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/N4w694kpW6 — UFC Español (@UFCEspanol) June 6, 2026

“Después de esta, que sería mi cuarta victoria consecutiva, todo puede pasar y si me lo ofrecen (ser estelar en CDMX) claro que la aceptaría. Me encanta Ciudad de México y allá me la paso entrenando”, dijo el mexicano, quien no pierde desde hace casi dos años. La última vez que cayó fue el 14 de septiembre de 2024 ante Joshua Van.

“Tengo que pues hacerme favorito y todas las veces que he peleado en México ha sido increíble cómo me ha tratado la afición. Pero parece que todavía no es suficiente para UFC, así que tengo que seguir trabajando, seguir sumando victorias y dando buenos espectáculos para que la gente me siga y pues seguir sumando en números, porque no solamente es ganar, ya me di cuenta. Tengo muchas peleas ganadas y aun así siempre hace falta algo”, agregó sobre pelear en la CDMX.

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