Alexander Zverev es el primer finalista del US Open tras imponerse a Karen Khachanov

Alexander Zverev clasificó por segunda vez a una final del US Open.

El alemán Alexander Zverev se convirtió en el primer finalista del US Open después de derrotar al ruso Karen Khachanov en tres sets (6-3, 7-6 y 7-6). El oriundo de Hamburgo espera al vencedor entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton.

Sasha clasificó a su sexta final de Grand Slam y a su segunda en un Abierto de Estados Unidos, donde jugó el partido por el título en la edición de 2020, cuando sucumbió frente al austriaco Dominic Thiem en cinco sets.

The summer of Alexander 🧡💚💙 pic.twitter.com/qEQ02Ic8tF — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Zverev, por su segundo título de Grand Slam en 2026

Alexander Zverev va por su segundo trofeo de Grand Slam en lo que va de 2026, luego de que se coronó en Roland Garros.

El alemán venció en suelo francés al italiano Flavio Cobolli para ganar su primer Major después de cuatro finales perdidas.

Alexander Zverev también fue finalista en el US Open de 2020, Roland Garros 2024, Abierto de Australia 2025 y Wimbledon 2026, pero en todas esas ocasiones salió derrotado.

EVG