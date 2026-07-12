¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Alexander Zverev tras su derrota en Wimbledon?

Alexander Zverev sigue escribiendo su carrera en el tenis profesional, siendo el tercer lugar del ranking de la ATP y sumando títulos de Grand Slam a su vitrina personal. Este año ha disputado dos finales de Major, fue la de Roland Garros y Wimbledon en las que se enfrentó a Jannik Sinner y Flavio Cobolli.

El tenista alemán está viviendo un gran momento en su carrera, al hilar finales de Grand Slam de forma continúa y aprovechar la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, ya que el español dejó en semifinales del Australian Open a Sascha al disputar cinco sets en la Rod Laver Arena.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Alexander Zverev?

Alexander Zverev es de los mejores jugadores de tenis del mundo y lo demuestra en cada torneo que disputa, sin embargo ha quedado a las puertas de varias finales al enfrentarse a raquetas en mejor nivel que él. El alemán suma un título de Grand Slam en su carrera.

Roland Garros - 1 título

Además de su título de Grand Slam, Alexander Zverev ha conseguido siete trofeos de torneos Masters 1000; el último fue este en 2024 París, venciendo a Ugo Humbert en la final por parciales de 6-2 y 6-2. El alemán ha perdido seis finales de este tipo de torneos.

Defence complete.



Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

¿Cuándo fue la primera vez que Zverev y Sinner se enfrentaron?

Pasan los años y los torneos y las rivalidades comienzan a crecer dentro del tenis profesional. Alexander Zverev y Jannik Sinner iniciaron su enfrentamiento histórico en 2020 cuando se midieron en los octavos de final de Roland Garros.

En aquella ocasión, Jannik Sinner se llevó la victoria en cuatro sets para derrotar 3-1 al alemán; después de eso se han vuelto a enfrentar en 13 ocasiones y cinco de ellas en un Grand Slam, incluyendo la de este año en Wimbledon.

Su enfrentamiento más reciente fue en el Masters 1000 de Madrid, enfrentamiento en el que el Zorro terminó ganando por dos sets a cero para coronarse campeón en la capital española.

DCO