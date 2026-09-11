Regina Tarin va por un “KO espectacular” en Noche UFC y regresa mejor que nunca ante JJ Aldrich

Tan solo siete meses después de su debut en la UFC, la joven sensación mexicana de las MMA, Regina Tarin, se prepara para su segunda presentación en el máximo nivel en Noche UFC ante la veterana JJ Aldrich, a quien busca noquear de manera espectacular para entrar por todo lo alto en los rankings de peso mosca.

“Yo quiero un nocaut. Quiero un nocaut vistoso, hermoso. Te juro ya lo tengo visualizado. Si no pasa no tengo ningún problema, pero me veo noqueando no importa el round que sea. Quiero noquear y la verdad suena feo, pero dejar a mi rival en el piso, ese es el trabajo”, dijo Regina Tarin a pregunta expresa de La Razón durante una atención a medios en el UFC PI de la CDMX antes de su combate.

🤼 “Quiero un nocaut vistoso, hermoso. Ya lo tengo visualizado”



“Suena feo, pero quiero ver a mi rival en el piso”



Regina Tarin busca finalizar a JJ Aldrich en Noche UFC



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Kill Bill, como le apodan a Regina Tarin, tuvo un debut en corto aviso dentro de la promotora más importante del deporte. Tuvo tan solo tres días tuvo para preparar el combate ante Ernesta Kareckaitė, a quien venció por decisión unánime en la Arena Ciudad de México el pasado 28 de febrero. Su preparación fue complicada pues cortó mucho peso en poco tiempo y tuvo un problema de salud.

Regina Tarin llega mejor de salud a su segunda pelea en UFC

“Antes de mi pelea pasada tuve por un problema de salud bastante grave que muchas mujeres sufrimos; estrés metabólico, ovario poliquístico, muchas cosas que las mujeres sufrimos y que realmente no se habla tanto en el deporte. Este corte de peso va a ser muy diferente, no va a ser tan drástico, voy a estar un poquito mejor preparada, mi cuerpo reaccionó mucho mejor a bajar de peso, entonces va a ser una Regina más saludable. Eso hará mucho la diferencia”, indicó sobre su preparación.

🤼 Regina Tarin pidió pelear con JJ Aldrich, pues considera que es una gran oportunidad para entrar rápido al Top de la división en UFC



Además, llegará mejor preparada con un corte de peso adecuado



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Regina Tarin tiene 21 años, siendo la peleadora mexicana más joven en pelear en UFC y es la encargada de abrir Noche UFC en Arizona, Estados Unidos, un evento que junta a lo mejor del talento azteca. Su rival es la experimentada JJ Aldrich, quien tiene 33 años y casi le dobla sus presentaciones profesionales. Kill Bill está invicta en ocho combates y Aldrich tiene 15 peleas (11-4).

“Yo pedí a mi rival. Yo fui quien mandó el nombre y se la pedí a mi mánager. Ya lo tenía en mente desde hace muchísimo tiempo. Me gustan los retos fuertes porque yo vine por todo a UFC. Es una gran oportunidad de entrar al top tan pronto y tan joven y poder llegar a mis metas, que es ser campeona”, indicó la capitalina.

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