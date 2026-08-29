Memo Ochoa vuelve al Estadio Azteca y tiene hermoso reencuentro con Henry Martín y Luis Ángel Malagón (VIDEO)

Memo Ochoa estuvo presente en la cancha del Estadio Azteca para participar en la entrega del reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México por su gran participación en la preservación de la seguridad durante la Copa del Mundo del 2026, pero el exguardameta mexicano se dio el tiempo para saludar a unos viejos conocidos.

Guillermo Ochoa se acercó a la banca de las Águilas donde se encontró a Henry Martín, uno de los futbolistas con el que compartió vestidor en su segunda etapa en el nido de Coapa, también se dio el tiempo para saludar a los demás jugadores del conjunto azulcrema, pero el delantero yucateco se vio muy contento de ver a Memo Ochoa después de un largo tiempo.

De igual forma, los dos porteros que han defendido la portería de los azulcremas platicaron un poco en la cancha del Estadio Azteca. Luis Ángel Malagón sigue recuperando el ritmo y estuvo en el Coloso de Santa Úrsula, en donde platicó un poco con el cancerbero mundialista.

Emotivo reencuentro entre Memo Ochoa y Henry Martín, Luis Malagón y el varios jugadores más del América en la cancha previo al partido ante Puebla ⚽🔥



📹@Ingrid_Garibay y @FannyHdz01#SabadoFutbolero por @MiCanal5, @VIX y TUDN pic.twitter.com/IeXOknc5k2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 30, 2026

Memo Ochoa tuvo un segundo paso por América antes de volver a Europa

Guillermo Ochoa siempre tendrá el reconocimiento de ser el primer guardameta mexicano en irse a Europa y jugar un partido oficial en el viejo continente. En su momento, el excancerbero mexicano sonó para ser parte del Paris Saint-Germain, pero el problema del clembuterol alejó esa posibilidad.

Después de su paso por el Standard Lieja, Memo Ochoa volvió a México para volver a defender los colores del América, quedando a las puertas de ser campeón de la Liga MX. Afortunadamente para el mexicano, en 2023 logró volver al viejo continente con el Salernitana de Italia.

Después de su paso por la Serie A y por Portugal con el Avs FS, Guillermo Ochoa se quedó sin equipo un tiempo y el AEL Limassol confió en el mexicano para después de eso ganarse un puesto en la Copa del Mundo del 2026 con la Selección Mexicana.

❤️🥹 Mexican legends Rafa Marquez and Memo Ochoa reunited at the iconic Estadio Azteca. 👏🏼 pic.twitter.com/tQ1cqy7VPR — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 30, 2026

Guillermo Ochoa le puso fin a su carrera tras el Mundial 2026

Memo Ochoa tuvo una gran carrera por un viejo continente y tras su participación en la Copa del Mundo 2026 le puso fin a su carrera profesional que duró más de 20 años y que estuvo marcada por los grandes momentos que dejó durante los Mundiales.

Después de tener actividad en el partido ante Chequia en el Estadio Azteca, el guardameta mexicano salió entre lágrimas de la cancha, ya que él sabía que ese sería su última participación con el Tricolor en el terreno de juego que lo vio debutar como profesional.

DCO