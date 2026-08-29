¡LAMENTABLE! Grupo de asaltantes se meten a la casa del portero de León y fueron capturados en cámara

Un episodio de miedo vivió Irving Martínez, el portero suplente del Club León, quien sufrió un asalto a mano armada en su casa, la cual está ubicada en el fraccionamiento La Valenciana.

Según testigos que vieron lo ocurrido en la casa del jugador de los Panzas Verdes, el guardameta intentó seguir a uno de los asaltantes que intentaban escapar cuando él llegó a su domicilio, pero otro de sus cómplices le disparó a un par de metros. Afortunadamente el cancerbero no fue herido.

Los asaltantes fueron capturados por las cámaras de la casa. ı Foto: Captura de Pantalla

Los asaltantes quedaron captados en las cámaras del domicilio

El asalto a la casa del portero del León se dio alrededor de las cuatro de la mañana del sábado 29 de agosto. Irving Martínez y su familia se encontraban regresando de la Ciudad de México, después del partido que afrontaron los Panzas Verdes ante el Atlante.

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El guardameta y sus familiares llegaron a su hogar que colinda con una zona despoblada en la parte trasera de la casa, notaron que había movimiento y un grupo de personas corriendo en el patio del domicilio, lamentablemente, el grupo de asaltantes ya habían sustraído varias cosas de valor de su hogar.

Las cámaras de vigilancia de la casa captaron el momento exacto en el que los asaltantes, media hora antes de que llegará el portero, ingresaron al domicilio con pasamontañas y armas. Se saltaron la barda del patio trasero e ingresaron para comenzar a sustraer joyas, ropa y artículos de valor. En los videos se puede ver que algunos de los asaltantes estaban sentados en los sillones de la casa, mientras sus cómplices entraron a los cuartos de la casa.