Miguel Herrera reta y se engancha con un aficionado que lo insultó en el Atlante vs León: “Afuera te cag**”

Miguel Herrera es conocido por su carácter fuerte y su temperamento explosivo, el cual salió a relucir en el duelo entre el Atlante y León, pero porque un aficionado lo estaba insultando fuertemente y con palabras muy altisonantes. El Piojo no se pudo contener e incluso lo retó a palabras.

Al terminar el partido de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Miguel Herrera se dirigía al túnel de vestuarios, cuando se detuvo porque un aficionado le estaba mostrando el dedo explícitamente. El Güero lo miró y le reclamó.

Se armó una acalorada discusión entre Miguel Herrera y un aficionado del Club León.



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“Me lo dices acá pero afuera te cagas”, comentó el técnico mexicano, quien después se puso a hablar con personal de seguridad del estadio, pero la gente no hizo nada contra el fan que lo estaba insultando. “Sí vas a volver a entrar al estadio, maricón”, terminó el ariete.

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El Piojo Herrera estaba molesto por el actuar del fan, pero la situación no pasó a mayores porque el hombre que estaba insultando se encontraba en la tribuna y al final el estratega del Atlante se fue a los vestidores, molesto por este mal rato y por el empate con sabor a poco ante el León.

Atlante rescata empate contra León

En una noche lluviosa el Atlante empató con León por marcador de 1-1 en la cancha del Estadio Azteca, como parte de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se retrasó por una tormenta eléctrica. Cuando el juego agonizaba, Martín Sarrafiore se mandó un golazo de fuera del área al 92′ para poner la igualdad.

Al 78′ se marcó una polémica mano dentro del área en favor del León. Una jugada en donde Brian Colula salta para rematar de cabeza y el esférico choca en la mano de un defensor de los Potros. Óscar Jiménez, quien detuvo un penalti ante Cruz Azul este mismo certamen, no pudo frenar el cobro de Alfonso Alvarado.

El siguiente duelo del Atlante en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX es ante el Atlas, de visita en el Estadio Jalisco, una prueba complicada, ya que los Zorros están en la parte alta de la clasificación gracias al trabajo del entrenador Hernán Crespo.

Por otro lado, el León de Javier Gandolfi tiene un compromiso a media semana, ya que el miércoles 2 de septiembre se miden a los Diablos Rojos del Toluca en las semifinales de la Leagues Cup, duelo clave para que La Fiera pueda entrar a la Concachampions.

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