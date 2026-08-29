Daniel Suárez realiza gran trabajo en NASCAR y sube el podio como segundo lugar en Daytona

El momento en el que cae la bandera a cuadros en Daytona.

Daniel Suárez realizó un gran trabajo en la NASCAR Cup. El piloto mexicano terminó en el segundo puesto en Daytona, pista donde se celebró la última carrera de la temporada regular. Suárez estuvo cerca de llevarse el primer puesto, pero por solo unos metros Ryan Preece levantó el título.

El oriundo de Monterrey, Nuevo León, junto con su equipo Spire Motorsports tuvieron un gran plan durante la carrera, que como se lleva a cabo en NASCAR, fue avanzando durante etapas y el mexicano logró meterse hasta la última fase en la que peleó el trofeo. Hasta la final de la segunda etapa, Daniel Suárez y su Chevrolet Camaro ya estaban en el top 10.

RYAN PREECE IS A NASCAR CUP SERIES WINNER!! pic.twitter.com/e1SjHoVH1N — NASCAR (@NASCAR) August 30, 2026

Daniel Suárez se mantuvo en el pelotón con posibilidades de ganar en Daytona, todo esto durante la tercera y última etapa de la competencia. La carrera de este sábado era la Coke Zero Sugar 400. El mexicano consiguió evitar un accidente a cinco vueltas de final para pelear hasta el final de la competencia.

Su compañero de equipo Carson Hocever perdió el control de su vehículo y chocó contra el muro de contención, accidente que lo dejó fuera de la carrera. Erik Jones se impactó con el compañero de Dani Suárez y también quedó fuera de la contienda.

Ryan Preece, del equipo RFK Racing, ganó por primera vez en la temporada en la NASCAR Cup. El resultado de Daniel Suárez también fue la onceava ocasión en la que el mexicano terminó en el top 10 en la campaña y el tercer top 5. El regiomontano ganó la Coca-Cola 600 en Charlotte y con ello se metió a los playoffs junto a los puntos acumulados, los cuáles iniciarán el 6 de septiembre en la pista de Darlington.

DCO