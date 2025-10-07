Familia de Daniel Suárez sufre un trágico accidente; el mensaje del piloto mexicano es desgarrador

El piloto mexicano de NASCAR Daniel Suárez vivió momentos de auténtico terror, pues su esposa, Julia Piquet, su madre y su suegra, estuvieron involucradas en un trágico accidente automovilístico, del cual lograron salir sin daños graves, pues en palabras del atleta tricolor, está agradecido con Dios por haberle salvado la vida a sus seres queridos.

En su cuenta de Instagram, el conductor mexicano de stock cars compartió una foto del terrible incidente en donde se vio envuelta su pareja, Julia Piquet, quien es hija de la leyenda del automovilismo Nelson Piquet, brasileño quien obtuvo tres campeonatos de Fórmula 1 (1981, 1983 y 1987).

Así terminó el carro de Julia Piquet, esposa de Daniel Suárez, tras el accidente ı Foto: Especial

Así terminó el carro de la pareja de Daniel Suárez

“Lo que quedó del Chevy Blazer de Julia. Este carro salvó la vida de mi esposa, mi madre y mi suegra. Susto fuerte el de ayer. Hoy solo estoy agradecido con Dios de que están aquí con nosotros”, fue el desgarrador mensaje de Daniel Suárez, quien mostró el grave daño de la camioneta en al que viajaban sus familiares.

En tres fotos, Suárez nos ofrece un panorama del auto, que terminó destrozado en la parte trasera y delantera. Del costado izquierdo, en la parte frontal, la llanta terminó fuera del eje, la parrilla se quedó sin forma. En la parte de atrás la situación no fue mejor. No se revelaron detalles de cómo o por qué se dio el accidente.

El regiomontano sigue con su temporada en la NASCAR Cup Series, aunque no logró calificar a los playoffs y perdió la esperanza de pelear por el campeonato de pilotos del serial de automovilismo, que es muy popular en Estados Unidos y en parte de México, incluso con una carrera en al Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo conoció Daniel Suárez a su esposa?

Julia Piquet toda la vida ha estado cerca del deporte motor, pues su padre es una de las leyendas del deporte, en especial de la Fórmula 1, y de su cercanía con las pistas conoció al mexicano Daniel Suárez, pero su relación con los motores no termina ahí.

Además que su esposo es Daniel Suárez, Julia Piquet tiene de cuñado a nada menos que Max Verstappen, quien es pareja de la hermana de Julia, Kelly Piquet.

Kelly Piquet mantiene una relación con Verstappen, quien al igual que su padre es campeón de la F1, aunque el neerlandés supera al brasileño con un titulo, pues cuatro veces terminó líder del campeonato y no pierde de vista el quinto trofeo este 2025.

