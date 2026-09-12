¡Del cielo al infierno! Johan Vásquez anota un golazo en Italia y después deja a su equipo

El defensor mexicano Johan Vásquez volvió a ser clave con el Genoa al conseguir el empate ante el Frosinone, pero se fue expulsado a minutos del final del compromiso en la Serie A, pasando del cielo al infierno en cuestión de minutos. Pese a ello, el ex de los Pumas sigue siendo clave con los rojiazules.

El Frosinone inició ganando el compromiso con gol de Giorgi Kvernadze al minuto 14′, lo que suponía un duro compromiso para el Genoa, que estaba jugando en casa el partido de la Jornada 4 del Torneo 2026-2027 de la Serie A, que no ha empezado de la manera deseada.

¡¿CÓMO LE PEGÓ?! 🥵



¡JOHAN VÁSQUEZ SE MANDÓ TREMENDO GOLAZO EN LA SERIE A! 🇲🇽 ⚽



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Los Rossoblù fueron motivados por la afición que se dio cita en el Estadio Luigi Ferraris y al 50′, después de mucho intentar, se dio el gol del empate. En un tiro de esquina Johan Vásquez, capitán del Genoa, apareció con la especialidad, un potente remate de cabeza que se fue al fondo de la red.

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Como siempre, Vásquez estaba siendo uno de los mejores futbolistas de su equipo y al minuto 86′ el zaguero azteca se fue expulsado por una falta pasando el medio campo y el árbitro lo determinó como si fuera el último hombre y le mostró la tarjeta roja.

DE METER UN GOLAZO A TERMINAR EXPULSADO... 😳



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Johan Vásquez se pierde el duelo ante el Parma

El Genoa no contará con su capitán en el próximo duelo de la Serie A, que es ante el Parma el próximo domingo 20 de septiembre. Pero Johan Vásquez podrá estar en la cancha en el cotejo de Copa Italia ante el FC Sudtirol este martes 15 de septiembre en la eliminatoria de 32.

La campaña no ha arrancado nada bien para Johan Vásquez y el Genoa, pues en el inicio de la campaña italiana tienen tres derrotas y un empate. Eso los deja con un punto y son el antepenúltimo conjunto de la clasificación general. Solamente el Venezia es peor con cero puntos y cuatro derrotas.

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