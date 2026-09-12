Elena Rybakina conquista por primera vez el US Open tras vencer a Aryna Sabalenka

Elena Rybakina con el trofeo que la acredita como campeona del US Open 2026.

La kazaja Elena Rybakina se coronó por primera vez en su carrera en el US Open después de derrotar en la final femenil a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2.

Es el tercer trofeo de Grand Slam que gana la nacida en Moscú, quien también se proclamó campeona en Wimbledon, en 2022, y en el Abierto de Australia de este 2026.

One week. Two crowns. 👑🏆



Elena Rybakina is on top of the world! 🌎 pic.twitter.com/Py0AL28CGv — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Con su victoria, Elena Rybakina impidió que Aryna Sabalenka se coronara por tercer año consecutivo en el US Open. De paso, la bielorrusa se quedó con las ganas de ganar su quinto título de Grand Slam, pues también ha conseguido dos en el Abierto de Australia.

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El camino de Elena Rybakina a su primer US Open

La kazaja Elena Rybakina ganó siete encuentros para obtener su primer título de US Open, el último Grand Slam de la temporada.

La tenista de 27 años de edad comenzó su camino en el torneo en Nueva York con un triunfo sobre la estadounidense Thea Frodin en la primera ronda.

La española Jessica Bouzas y la ucraniana Yuliiia Starodubtseva fueron sus víctimas en segunda y tercera fase, de manera respectiva.

Elena Rybakina dio cuenta de la japonesa Naomi Osaka en octavos de final. En cuartos de final derrotó a la china Qinwen Zheng.

TOP OF THE WORLD 🌎



Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

La estadounidense Coco Gauff fue la tenista a la que Elena Rybakina superó para llegar a la final femenil del US Open contra Aryna Sabalenka.

Elena Rybakina, la nuevo número 1 del mundo

Elena Rybakina ya tenía garantizado que reemplazaría a Aryna Sabalenka en el número 1 del ranking de la WTA la próxima semana y, para rematar, se llevó el título del US Open que la bielorrusa había ganado los dos años anteriores.

Fue el tercer título de Grand Slam para Rybakina y el segundo este año, ambos ante Sabalenka en canchas duras. Inició la temporada al vencer a la de Bielorrusia para conquistar el título del Abierto de Australia.

Esta vez frenó la racha de 19 victorias consecutivas de Aryna Sabalenka en el US Open, torneo en el que no había perdido desde que cayó ante la local Coco Gauff en la final de 2023.

La jugadora bielorrusa intentaba convertirse en la primera tenista desde Serena Williams, entre 2012 y 2014, en llevarse tres títulos seguidos en Flushing Meadows.

EVG