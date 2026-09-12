Edgar Chairez va a una guerrea con Tim Elliot en Noche UFC; Resumen de la pelea

La cartelera preliminar de Noche UFC cerró con una auténtica guerra entre el mexicano Edgar Chairez y el estadounidense Tim Elliott, quien terminó por llevarse la victoria por decisión unánime en un combate en donde ambos gladiadores terminaron llenos de sangre.

No fue el resultado esperado para Puro Chicali, como le apodan a Chairez, pues con este resultado los mexicanos se pusieron 1-3 en cuanto a victorias en las preliminares de Noche UFC. Solamente Regina Tarin pudo ganar y además de Edgar, Rafa García y Jessie Rosas cayeron en sus peleas.

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Edgar Chairez comes out the gate firing!



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Edgar Chairez empezó cada round de mejor manera, pero la experiencia de Elliott fue factor determinante para no dejar que el nacido en Baja California tuviera el momento y pudiera capitalizar esos inicios furiosos. El estadounidense sobrevivió a un inició caótico en el primer episodio de la contienda.

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En el primer round Elliott intentó una patada y Chairez aprovechó para golpearlo fuerte con una mano derecha. Elliott estaba mal parado y el impacto del mexicano lo sacudió. Se fue al piso, pero reaccionó rápido, además que el azteca no se fue desbocado al ataque y se mostró paciente para seleccionar sus disparos.

Tim Elliott defeats Edgar Chairez via unanimous decision



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Sin embargo, Tim Elliott no se desesperó tampoco y no se alertó por el daño. Fue trabajando en su distancia y poco a poco encontró espacios para conectar a Chairez. El nacido en Kansas derribó a Puro Chicali y terminó arriba de él.

Chairez se topó con la élite de la UFC una vez más, pues Tim Elliott en 2016 peleó ante Demetrious Johnson por el título mosca y aunque perdió no hay duda que es un veterano de todo el nivel y experiencia.

Elliott castigó mucho a Chairez con un volado de derecha. Lo conectó varias veces, pero el primero de ellos fue tan bueno que abrió el rostro del tricolor, quien eventualmente durante los tres asaltos fue mermando más su físico. De hecho para el inicio del tercer round el mexicano le dijo a su esquina que no veía nada por la sangre que corría por su cara.

La derrota deja a Edgar Chairez 14 victorias, siete derrotas y un no contest (sin resultado). Dentro de UFC su marca es de 4-3-1 y no pudo empatar su mejor racha de triunfos consecutivos, que sigue siendo de cuatro entre 2016 y 2018. Por su lado, Tim Elliot mejoró su foja profesional a 21-13-1 como profesional.

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