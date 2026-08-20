¡Oficial! Víctor Manuel Vucetich llega a Tigres como entrenador y vicepresidente

Los Tigres de la UANL le dieron la bienvenida a Víctor Manuel Vucetich con un doble cargo dentro de la institución, pues será el nuevo Vicepresidente Deportivo del club, así como el entrenador del primer equipo de manera interina.

Con un comunicado en redes sociales el conjunto regiomontano informó que Gerardo Torrado salió del equipo luego de dos años como el vicepresidente del mismo y su cargo es el que hereda el Rey Midas, quien regresa al futbol mexicano para una nueva etapa.

Comunicado Oficial, Víctor Manuel Vucetich. pic.twitter.com/1kjYeMytKn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 20, 2026

“Agradecemos a Gerardo por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa en nuestra institución, y le deseamos éxito en sus próximos proyectos”, se lee en el desplegado en redes.

TE RECOMENDAMOS: Ciclismo Isaac del Toro termina en segundo lugar en la primera etapa del Tour de Alemania 2026

Luego de un mes de la salida del argentino Guido Pizarro de la dirección técnica y de vivir el peor inicio del equipo en 11 años, los Tigres dieron un gran cambio al quitar a Torrado y confiar en Víctor Manuel Vucetich.

“Agradecemos a Hernán Elizondo, quien se reincorpora con el equipo Sub 21, y Carlos Turrubiates, que continuará como auxiliar técnico del primer equipo, por su labor y entrega en los pasados días al frente del equipo”, añade el comunicado.

🧱💥 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙅𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 𝙀𝙭𝙩𝙧𝙖 | ¡Desborde, centro y cabezazo de gol!@CEMEXMx pic.twitter.com/5MPb0oGXTN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 19, 2026

Víctor Manuel Vucetich, de los técnicos más ganadores de la Liga MX

El Rey Midas, como le apodaron a Vucetich por su exitoso paso por Rayados del Monterrey, no dirige a un equipo desde julio de 2025, cuando se había retirado luego de entrenar a Mazatlán, equipo que hoy está desaparecido.

El palmarés del Vuce es extenso e incluye cinco títulos de Liga MX con cuatro equipos diferentes (León, Tecos, Pachuca y Monterrey), tres campeonatos consecutivos de Concachampions con Rayados, además de tres Copa México (Tigres, Cruz Azul y Querétaro).

Por si fuera poco ganó la Segunda División dos veces, una con Potros Neza y otra con León. Sus campeonatos lo colocan como uno de los técnicos más laureados del país. En total, conquistó 15 títulos oficiales, dirigió más de 900 partidos en Primera División y fue cuatro veces el mejor DT del futbol mexicano.

aar