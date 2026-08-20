Récord de 26 años de Tiger Woods en la PGA, en riesgo

EL GOLFISTA sostiene el trofeo del St. Jude Championship tras la ronda final, el domingo 16 de agosto de 2026.

Scottie Scheffler está a punto de alcanzar un récord del PGA Tour que Tiger Woods ha mantenido durante más de 26 años, uno que significa poco o nada para el jugador número 1 del mundo debido a tantos factores en juego.

El golfista viene de lograr su 21.ª victoria de su carrera en el PGA Tour, todas en los últimos cinco años. La victoria de la semana pasada valió 3.6 millones de dólares, la quinta vez este año que ha ganado 2 millones de dólares o más. Eso lo dejó a 1.034.756 dólares de superar a Tiger Woods en la lista de ganancias acumuladas de por vida.

10 millones podría ganar en su próximo certamen

Podría lograrlo con un triple empate en el tercer puesto en el BMW Championship. Eso sí, no espere vino espumoso, y mucho menos una celebración. Los premios en metálico empezaron a dispararse gracias a Tiger Woods, y crecieron todavía más con la llegada de LIV Golf. Era cuestión de tiempo.

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Además, ésa no es la forma en que Scottie Scheffler lleva la cuenta.

“Eso tiene mucho que ver con las bolsas de premios y todo eso. En realidad no estoy tan cerca de él en cuanto a victorias en la carrera. ¿Qué soy, como una cuarta parte del camino para llegar ahí?”, señaló el originario de Nueva Jersey.

Lo suficientemente cerca. Tiger Woods suma 82 victorias, empatado con Sam Snead en el récord histórico.

Los temas de dinero en Bellerive Country Club, que alberga el BMW Championship por primera vez desde 2008, giran en torno a 30 jugadores que intentan llegar a East Lake para jugar por una bolsa de 40 millones de dólares (10 millones para el ganador) y la FedEx Cup.

Eso tampoco preocupa a Scheffler, ni a jugadores como Matt Fitzpatrick, Cameron Young, Rory McIlroy y muchos otros que estuvieron entre los 50 primeros de la FedEx Cup para avanzar al segundo evento de los playoffs del certamen.

Pero sí le importa a Gary Woodland, que aún se recupera de una cirugía cerebral y está en el puesto 31, con la posibilidad de llegar al Tour Championship por primera vez en seis años.