Diggs consigue continuidad en la NFL

EL LINIERO en un juego con los Vaqueros el 21 de diciembre de 2025.

Los Seahawks de Seattle firmaron un convenio con el esquinero Trevon Diggs.

Una persona con conocimiento del acuerdo informó a The Associated Press que se espera que el contrato sea por un año. La fuente habló bajo condición de anonimato porque los términos no se habían anunciado.

Diggs, dos veces seleccionado al Juego de Estrellas, llega tras una temporada en la que fue dado de baja por los Cowboys de Dallas y también por los Packers de Green Bay. Al unirse a los campeones del Super Bowl, el jugador de 27 años espera parecerse más al que lideró la NFL con 11 intercepciones y el All-Pro en 2021.

“Busco demostrar que sigo siendo el mejor. Busco demostrar que sólo quiero ganar y estar ahí para mis compañeros y ser un gran jugador”, afirmó.

Los Seahawks incorporaron a Diggs a menos de una semana después de alcanzar un acuerdo con el esquinero Terrion Arnold, cuyo estatus para la temporada 2026 es incierto.

Arnold enfrenta ocho cargos por delitos graves derivados de acusaciones de que orquestó el secuestro y la golpiza de tres hombres en febrero. Se convirtió en agente libre en junio, cuando los Lions de Detroit lo dieron de baja unos días después de que se presentaron cargos por secuestro, robo a mano armada y complot.

No se le permitirá jugar ni entrenar mientras la liga investiga su caso, pero puede recibir su salario.

El receptor abierto Julian Hicks fue dado de baja para hacerle espacio a Diggs en la nómina de 90 jugadores.

Debería aportar variantes a una defensiva secundaria que perdió al esquinero Riq Woolen en la agencia libre y que ha estado sin el safety de segundo año Nick Emannwori, quien se sometió a una cirugía de tobillo en este receso.