Sin ascenso matan un semillero del futbol mexicano: Rubén Guerrero

Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) eliminó oficialmente el ascenso y el descenso a partir de la Temporada 2026-2027 muchas voces autorizadas se han manifestado en contra de esta medida. Una de ellas es la de Rubén Guerrero, quien durante más de cinco años trabajó en el organismo, y está convencido de que esta acción atenta contra un semillero del balompié nacional, como es la Liga de Expansión.

Al exgerente de comunicación estratégica de la Liga de Expansión le tocó el nacimiento de esta competencia, que se fundó en 2020 para reemplazar a la Liga de Ascenso, la cual desapareció con motivo de la pandemia del coronavirus debido a la crisis económica que afectó a los equipos por dicha situación.

El Dato: Jaguares de Chiapas fue el último club en descender, en el Clausura 2017. Veracruz pagó una multa económica para evitar bajar en 2018-2019.

“Conozco todas las plazas de Expansión y desde mi opinión estás matando un semillero del futbol mexicano, el que los clubes se animen a poner talento nacional que no hay arriba por el uso de extranjeros a diestra y siniestra, la oportunidad para el atacante mexicano es muy poca. El 80 por ciento de los delanteros de Liga MX surgieron o tuvieron un paso por esta liga, esa es la importancia de este sitio porque es un escaparate”, afirmó Rubén Guerrero en exclusiva con La Razón.

En abril de 2020, la FMF suspendió por seis años el ascenso y el descenso. Francisco Iturbide, recientemente nombrado presidente ejecutivo de la Liga MX, indicó que a partir de la Temporada 2026-2027 se decidió eliminarlo porque los clubes de la Liga de Expansión no le daban buen uso a los 20 millones de pesos semestrales que les daba la FMF hasta el pasado Clausura 2026 para mejorar su infraestructura.

16 clubes tiene la Liga de Expansión esta temporada

“Había control económico, un tabulador para los sueldos de los futbolistas, ésa era de las cosas que estaban bien. Pero muchos equipos usaban este ingreso para su uso diario, pagar nóminas y ese no era el acuerdo, la FMF sabía qué compraba, qué egresaba, algunos clubes tenían estos malos usos y es de lo que hoy quizás pobremente la Federación se agarra para decir por esto mejor no”, ahondó el también exgerente de comunicación del Atlético de San Luis.

Con la experiencia de haber trabajado con Mikel Arriola y Enrique Bonilla, el anterior titular de la Liga MX, Rubén Guerrero aseguró que ambos coinciden en que solamente dan a conocer lo que deciden los dueños de los 18 equipos de la Primera División Mexicana, aunque ve más compleja la situación actual que hace seis años, cuando Enrique Bonilla tuvo que hacerse a un lado.

Sin ascenso matan un semillero del futbol mexicano: Rubén Guerrero ı Foto: Especial

“En mi punto de vista hay formas, con Bonilla trabajé un poco más de un año y cuando pasa lo del Ascenso en pandemia, dejó su puesto en diciembre porque fue mucha la presión del entorno mediático. Yo no digo ni quisiera que le pasara lo mismo a Mikel Arriola, pero sí creo que a veces prioriza más el salir a decir a los medios que realmente lo que está pasando. Enrique era muy mesurado y aún así perdió su trabajo, pero veo más álgido y complicado el tema ahora que en 2020”, profundizó.

Hasta el momento, Leones Negros, Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Zacatecas son los cinco clubes de la Liga de Expansión han acudido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar la decisión de la FMF de desaparecer el ascenso y el descenso. Al respecto, Rubén Guerrero consideró que el organismo le dará de nueva cuenta la razón a la FMF, a la que lo peor que podría pasarle es ser multada por monopolio y decisiones arbitrarias.

“TAS puede abrir una investigación que podría quedar en nada y que multe a la FMF por prácticas monopólicas y por decisiones arbitrarias, pero que el TAS obligue a que vuelvan el ascenso y el descenso, eso ya dicho con conocimiento de causa es imposible, eso no puede suceder porque sólo es un juez, ni FIFA lo podría hacer, los dueños de Expansión tienen menos del 15 por ciento de los votos, entonces no hay forma”, sentenció.