Tigres vive su peor inicio en 11 años, con un punto de 12 en liga

Los Tigres de la UANL viven su peor inicio de un campeonato de la Liga MX en 11 años. Los de la Sultana del Norte solamente acumulan un punto de 12 posibles, algo que no les sucedía desde 2015.

Hasta el momento, los Tigres siguen sin encontrar entrenador y se mantienen con el interinato de Hernán Elizondo, después de la renuncia de Guido Pizarro, tras ser anunciado por la directiva que no iban a llegar refuerzos y después de la salida de André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

El Dato: Gilberto Mora se mantiene como la gran sorpresa mexicana en los últimos meses en esta ocasión marcó un gol y puso una asistencia ante Cruz Azul en la J4.

El estratega argentino arribó repentinamente tras el despido de Veljko Paunovic, logró meter al conjunto felino a una final y posteriormente a la Liguilla, pero, pese a la confianza de la directiva por ser uno de los históricos del club, no soportó que no le contrataran los futbolistas que él requería para hacer más fuerte a su plantel.

Recientemente se habla de varios entrenadores que podrían tomar el banquillo de los felinos, pero hasta el momento Gerardo Torrado, su presidente y directivo, no ha decidido quién es el que más le gusta o le conviene para tomar las riendas. Hace unos días dio una conferencia de prensa en la que habló del tema y aseguró que su deseo es que llegue alguien que se pueda quedar un largo periodo en la institución.

“El técnico está pensado que sea un entrenador que le dé continuidad a este proyecto y que no sea nada más un entrenador a corto plazo. Ha sido un proceso muy exhaustivo, cuidadoso, nos hemos tomado el tiempo necesario sin precipitarnos para poder decidir y elegir la mejor opción. Ahorita nos encontramos en los últimos detalles”, dijo el directivo.

Algunos de los nombres que suenan para tomar las riendas de los Tigres son Quique Setién, Guillermo Barros Schelotto o Juan Carlos Osorio; en su momento llegó a pensarse que Jaime Lozano podría ser anunciado como el nuevo estratega tras el acercamiento y la amistad con Torrado, pero todo indica que esa opción ya quedó atrás.

Así como en Tigres no cuentan con entrenador, en la delantera también requieren de un delantero. Pensaron que con la llegada de Rodrigo Aguirre, procedente del América y mundialista con Uruguay, iban a poder llenar ese hueco, pero el Buffalo ha quedado más a deber que lo que en realidad le aporta al equipo.

Torrado también fue cuestionado al respecto y sobre la posible salida de Juan Brunetta, pues el argentino tiene varias ofertas, pero sobre todo en Arabia, ya que el Al-Diriyah está en busca de sus servicios, aunque sigue sin llegar a un acuerdo con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“En cuanto al ‘9’, estábamos trabajando en ello y luego tuvimos este tema del entrenador, entonces nos enfocamos cien por cien y pusimos toda nuestra energía en este proceso del director técnico. Entendemos que el mercado, mientras esté abierto, habrá, podrán venir ofertas, no nada más por Juan (Brunetta), sino por más jugadores. Somos gente de futbol”, mencionó.

La era de los Tigres está quedando atrás. El equipo de la última década pinta para ser un club que se tardará en la reestructuración. El cambio generacional que tanto esperaba le diera resultados de manera inmediata quedó solamente en un espejismo y ya vendió a varios de dichos futbolistas.

El momento dorado que vivieron los felinos de la mano de Ricardo Ferretti, acompañado por André-Pierre Gignac, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, Javier Aquino y muchos otros, en estos momentos solamente es un recuerdo.

La llegada de Diego Lainez, Marcelo Flores, Ozziel Herrera, Vladimir Loroña, Jesús Angulo y algunos más no ha sido lo que se esperaba, y los jóvenes ahora son los que sostienen a unos Tigres que poco pueden presumir en estos momentos.

Como se mencionó al inicio, de 12 unidades solamente suman una. Están en el sitio 16, por encima de Santos y Juárez. De los cuatro partidos que se han disputado, empataron con el Atlético San Luis en la Jornada 2, pero cayeron ante Xolos, Querétaro y Atlas. Su próximo rival es el sorpresivo Atlante de Miguel Herrera y se espera que para esas fechas ya se vea más claro quién será su próximo DT.

Hormiga, cerca de partir a Europa

El Olympiacos le hizo a Chivas una segunda oferta por el delantero mexicano Armando Hormiga González, a quien quiere sumar a su plantilla y por eso hizo una nueva propuesta. El sitio local Sport24 reveló que el club griego le ofrece ahora 9.8 millones de dólares al Guadalajara por los servicios del goleador.

El citado medio también dio a conocer que la institución más laureada del balompié helénico agrega una bonificación del 20 por ciento para el Rebaño en la reventa del seleccionado.

La primera oferta del Olympiacos a Chivas por la Hormiga González fue de 7 millones de dólares.

Diversos reportes indican que el seleccionado nacional quiere irse a Grecia y comenzar una nueva aventura en el viejo continente. Medios helénicos señalan que el guanajuatense llegaría mañana a suelo griego.

El atacante de 23 años de edad debutó con el Guadalajara en enero de 2024 bajo las órdenes del argentino Fernando Gago. Sin embargo, su carrera comenzó con el Tapatío de la Liga de Expansión en 2020.

González Alba acumula 29 goles en 69 partidos de carácter oficial con las Chivas, incluyendo Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup. Su bicampeonato de goleo en los dos torneos previos derivó en su presencia con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en que sólo jugó 14 minutos ante Sudáfrica.