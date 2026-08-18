El PSG se refuerza para seguir invicto en liga y Champions

Luis enrique platica con Fabian el pasado 12 de agosto después de consagrarse en la Supercopa de Europa.

El Paris Saint-Germain no necesitaba reforzar una plantilla que ha ganado cinco títulos consecutivos de la Ligue 1 y dos de la Champions League.

Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el entrenador Luis Enrique en esta pretemporada y queda por ver si fue una decisión acertada.

“Reforzar la plantilla no significa que no tengamos confianza en los jugadores actuales. Traer jugadores nuevos aporta una energía y una mentalidad diferentes”, afirmó el timonel español.

El Tip: El mediocampista estadounidense Gio Reyna buscará borrón y cuenta nueva con el club francés Estrasburgo tras una decepcionante temporada en Alemania.

El delantero español campeón del mundo Ferran Torres se unió a los extremos Maghnes Akliouche y Mika Godts para adornar un ataque del PSG.

Será claro favorito para ampliar su récord con su título 15 de la Ligue 1, empezando con un partido en casa contra el Rennes.

Eso dará una primera indicación de cómo planea Luis Enrique gestionar una talentosa delantera y, a más largo plazo, de cómo reaccionan los jugadores consolidados cuando no sean elegidos.

Ferran Torres se convirtió en el deseo del timonel, ya que marcó el gol de la victoria de España en la final del Mundial 2026 y ofrece gran movilidad, velocidad y calidad en toda la línea de ataque.

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Luis Enrique señaló que “puede adaptarse a cómo queremos jugar. Puede jugar en cualquier posición del ataque”.

Pero el Paris Saint-Germain ya tiene a dos jugadores que hacen precisamente eso, el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, quien marcó seis goles con Francia en la justa veraniega, y Désiré Doué.

Así que no hay certeza de que Ferran Torres será titular en un equipo que también cuenta con el francés Bradley Barcola y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Akliouche le causó problemas al PSG cuando el Mónaco perdió por poco el repechaje de la Champions por 5-4 en el global la temporada pasada y atormentó a la defensa del club capitalino en una victoria.

No obstante, la mayoría de los observadores diría que le sobran alternativas, algo que no ocurre con sus rivales de la Ligue 1.

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