Pachuca golea al Atlante en el Estadio Azteca; Querétaro derrota al Tijuana de visita

El Pachuca dejó sin opciones al Atlante desde el primer tiempo al marcar tres goles y llevarse la victoria en la Jornada 8 del Apertura 2026 por marcador de 3-0. Los Tuzos llegaron a tres victorias en el torneo local, mientras que los azulgranas ganan desde hace cinco encuentros en la Liga MX.

El primer gol del compromiso fue de Salomón Rondón que se encargo de disparar a puerta en una oportunidad a balón parado, con ayuda de la barrera, el delantero venezolano mandó a guardar la esférica al fondo de las redes de Óscar Jiménez para abrir el marcador.

El segundo gol del encuentro fue al minuto 20 de tiempo corrido cuando Kenedy se encontró con un rebote de la defensa rival en la frontal del área y de primera intención sacó un disparo al ángulo derecho de la portería de Óscar Jiménez, dejando sin opciones de atajar el balón al guardameta mexicano.

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El otro delantero del Pachuca, Oussama Idrissi fue el encargado de marcar el tercer tanto de los Tuzos con otro golazo desde fuera del área. El ariete marroquí disparó tras quitarse la marca de encima, el balón pegó en el travesaño y alcanzó a cruzar la línea. El árbitro marcó de inmediato la anotación del dorsal ‘11′ del Pachuca.

El segundo tiempo fue totalmente a la primera mitad, con el Pachuca defendiendo el marcador y atacando al contragolpe, mientras que el Atlante salió en busca del empate pero no estaban certeros frente al marco de Carlos Moreno que tuvo cuatro atajadas clave para mantener su arco en cero.

Tijuana cae ante Querétaro en casa

El Querétaro ganó por segunda ocasión consecutiva en el torneo tras conseguir el 1-0 ante los Xolos en la cancha del Estadio Caliente, un resultado que pone a los Gallos Blancos entre los cuatro primeros a falta del resto de la jornada tras conseguir su cuarta victoria de la campaña.

Mateo Coronel fue el encargado de marcar el único tanto del compromiso al minuto 30 de tiempo corrido tras una gran asistencia de Santiago Homenchenko. El delantero argentino recortó a un rival y definió al primer poste de Toño Rodríguez.

Los Gallos Blancos tuvieron que aguantaran durante los segundos 45 minutos para poder llevarse la victoria y un momento de nerviosismo para los visitantes fue cuando marcaron penal para los Xolos, pero el VAR llamó al árbitro central y la pena máxima fue anulada.

DCO