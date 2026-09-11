Portero del Necaxa se engancha con su propia afición, no aguanta los abucheos y hace una grosería a los fans (VIDEO)

Luis Jiménez se fue expulsado del partido y se enganchó con la afición.

El Necaxa cayó derrotado a manos del Puebla en los últimos minutos del compromiso y el portero de los Rayos vio la tarjeta roja en el tiempo de compensación por protestarle al árbitro central y él mismo se enganchó con su propia afición que abucheó a los jugadores cuando iban saliendo del campo.

El guardameta del Necaxa vio a los aficionados que estaban en las gradas y en el momento que estaba cerca de ellos hizo la seña de todos y después se llevó la mano atrás de la cabeza que en México es una grosería. El jugador de los Rayos se hizo viral en minutos por su polémica acción con los fans de su equipo.

Pierden y todavía tenemos que aguantar que Luis Jiménez se la raye a la aficion #Necaxa@ClubNecaxa pic.twitter.com/qouYw9Jcce — ChaVa (@salex3103) September 12, 2026

El portero del Necaxa apenas inicia su historia en primera división

Luis Jiménez fue el guardameta que se vio envuelto en este problema con su propia afición y lo triste es que el juvenil apenas va iniciando su historia en la primera división del futbol mexicano y esta polémica puede ponerlo en el ojo del huracán.

Su debut con los Rayos fue apenas este Apertura 2026 y se quedó con la titularidad del equipo de Martín Varini y este compromiso fue el peor del guardameta mexicano al recibir una tarjeta roja y mandar lejos a su propia afición.

El portero del Necaxa lo más seguro es que reciba una sanción por parte de su equipo, pero esta se realizará oficial hasta que los Rayos lo confirmen, mientras la polémica seguirá en redes sociales, donde los fans de la Liga MX ya se quejan de él por su terrible acción.

DCO