Rey Mysterio pierde ante Omos en la Noche 1 de Triplemanía 34 y el nigeriano vuelve a la Triple A

En la última lucha de la Noche 1 de Triplemanía 34, Rey Mysterio se enfrentó ante Omos para cerrar una historia que llevaba tiempo llevándose a cabo, pues el gerente general de la Triple A mandó fuera de la empresa a Omos, pero por Dominik Mysterio que no quiso poner su título en juego tuvo que enfrentarse ante el gigante nigeriano.

La leyenda de la lucha libre mexicana inició toreando a Omos arriba del cuadrilátero, ya que la diferencia de estatura era notable entre los dos luchadores. El nigerino le hizo mucho daño a Rey Mysterio cuando lo lanzó a la lona agarrando de la cabeza, sometiéndolo contra las cuerdas y después pisándolo contra el ring.

😮 ¡NOOOOOOO!



Rey Mysterio no puede con Omos y el gigante Nigeriano se queda en #AAAporFOX 🔥



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El creador del 619 intentó lanzarse sobre Omos por encima de las cuerdas, pero el luchador de más de 2 metros lo tomó como si fuera un bebé y lo estrelló ante el muro donde se encontraba el público, después lo alzó con un press militar y lo aventó contra el ring diciendo a la cámara “muy fácil, muy fácil”.

El enfrentamiento comenzó a ser totalmente para Omos, que con poco esfuerzo le hacía daño a Rey Mysterio, pero en el momento que el mexicano tuvo al nigeriano contra las cuerdas le recetó varios golpes contra la cara, pero el gigante de 2 metros cargó al gerente general de la Triple A y la manera de zafarse del mexicano fue mordiendo a su rival.

La oportunidad para Rey Mysterio llegó cuando Omos quedó atrapado en las cuerdas y el mexicano comenzó a golpear al nigeriano, pero Dominik Mysterio apareció para evitar la caída de Omos y el Grande Americano llegó para defender a la leyenda de la WWE.

😮¡ESTO SE PRENDIÓ!



🔥 Omos se quedó atorado, Dominik atacó a su padre y el Grande Americano entró para defender al Geerente.



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Dominik Mysterio contra el Grande Americano era otra pelea fuera del cuadrilátero, mientras Rey Mysterio tenía contra la lona a Omos por primera vez, lamentablemente el nigeriano se recuperó y volvió a dominar la contienda.

Al final, el gigante nigeriano agarró a la leyenda mexicana, lo azotó contra la lona y consiguió la cuenta de tres para llevarse el enfrentamiento y con ello ganar su regreso a la Triple A como lo habían pactado antes de Triplemanía 34.

A pesar de conseguir un resultado positivo, Omos siguió dándole codazos a Rey Mysterio arriba del ring, ganándose los abucheos de la gente, pero el terror de varios gladiadores ha vuelto a la empresa mexicana. Rey Mysterio fue llevado en camilla tras el enfrentamiento. El grande nigeriano no quedó satisfecho con su victoria, volvió a donde estaba Rey Mysterio, lo alzó con todo y camila para lanzarlo contra la mesa de los locutores.

DCO