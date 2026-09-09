Tigres le roba delantero súper estrella al América antes del cierre de mercado de la Liga MX

Con el cierre del mercado de fichajes próximo a finalizar, los equipos de la Liga MX se apresuran a cerrar fichajes, como le pasa a los Tigres de la UANL, que buscan contratar a un par de jugadores y hay dos delanteros que suenan en San Nicolás, uno de ellos siendo buscado por el América.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, los Tigres están cerca de cerrar al mexicano Guillermo Martínez, pero otro futbolista que suena con fuerza es el uruguayo Emiliano Gómez, del Puebla, quien era pretendido por las Águilas.

🚨Emiliano Gómez es nuevo refuerzo de Tigres.

*️⃣La operación se cerró en u$s 4.5M más u$s 900.000 en objetivos. Puebla se quedó con el 20% de una futura venta. #TratoHecho pic.twitter.com/4tMUysn1cd — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

David Medrano, reportero de TV Azteca, y el periodista César Luis Merlo indican que Emiliano Gómez está cerrado como refuerzo de los Tigres para lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La transferencia rondaría entre los 4.5 y 6.5 millones de dólares.

César Luis Merlo indica que el Puebla conservará el 20% de la carta el delantero uruguayo de 24 años de edad. Este movimiento desencadenaría que La Franja busque otro ariete y Raúl La Pantera Zúñiga se coloca como la principal alternativa.

¡Bienvenido a Tigres, Emiliano Gómez, al estilo de Don Rober! 🐯



¡FICHAJAZO! 🔥🇺🇾 pic.twitter.com/2BFjj4Xhbw — TF (@tigresfootball_) September 9, 2026

Tigres cierra a Guillermo Martínez

Los Tigres están muy activos en el cierre del marcado de fichajes, pues además de Emiliano Gómez se reporta que de igual manera se concretó el movimiento de Guillermo Martínez, quien llega procedente de los Pumas de la UNAM.

El Memote tenía solamente seis meses de contrato con el Club Universidad, siendo este uno de los motivos principales para que el equipo capitalino aceptara la oferta de Tigres, ya que el delantero no quería renovar y en seis meses se corría el riesgo de irse gratis.

Memo Martínez es nuevo futbolista de Tigres.



Su contrato vencía en seis meses y por eso #Pumas decidió aceptar la oferta de Tigres. Mañana ya lo esperan en Monterrey para su primer entrenamiento con los felinos. pic.twitter.com/9Kmfc8Rk3E — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) September 9, 2026

Guillermo Martínez se ganó su convocatoria a la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana por sus actuaciones en Pumas, pero desde antes de iniciar el certamen internacional se reportaba que dudaba de seguir en Cantera y tras varios acercamientos se definió su contratación con Tigres.

A los dos, tanto Guillermo como Emiliano, ya los esperan para realizar los exámenes médicos, los cuales no deberían tener problemas para pasar para ninguno de los dos. Posteriormente se pondrán a disposición del cuerpo técnico de Tigres al mando de Víctor Manuel Vucetich.

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